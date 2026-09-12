به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی طاهری فرد ظهر شنبه با بیان اینکه شفافیت و امنیت حقوقی معاملات از اهداف اصلی آغاز عملیات نقشهبرداری و شناسایی اراضی کشاورزی است، اظهار کرد: با اجرای این طرح فرآیندهای استعلام از دستگاههای ذیربط نظیر اداره ثبت، شهرداریها، سازمان منابع طبیعی و وزارت راه و شهرسازی در بستری برخط، الکترونیک و الزامآور انجام خواهد شد که کاهش معاملات قولنامهای و غیررسمی را به همراه دارد.
وی اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون یادشده را از تکالیف مهم سازمان امور اراضی دانست و افزود: بر این اساس اراضی زراعی و باغی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها باید شناسایی و نقشهبرداری شوند تا پس از تطبیق با نقشههای منابع طبیعی و رفع تداخلات احتمالی روند صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک تسریع شود.
مدیر امور اراضی استان همدان در خصوص روند پیشرفت این طرح در شهرستانهای استان تصریح کرد: در مرحله نخست شهرستانهای ملایر، همدان و بهار با انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور ذیصلاح وارد فاز عملیاتی شدند که در آن ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار در ملایر، ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار در همدان و ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار در بهار در مجموع به مساحت ۷ هزار و ۳۰۰ هکتار نقشهبرداری میشود.
وی از آغاز مرحله دوم این طرح نیز خبر داد و گفت: در این مرحله شهرستانهای درگزین، کبودرآهنگ و تویسرکان تحت پوشش قرار میگیرند که با احتساب ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی پیشبینی شده در این مرحله مجموع اراضی تحت قرارداد به بیش از ۱۴ هزار هکتار میرسد.
طاهری فرد با تاکید بر اینکه این طرح در قالب یک برنامه ششساله دنبال میشود، خاطرنشان کرد: اولویت مدیریت امور اراضی استفاده از توان فنی شرکتهای مشاور بومی و ذیصلاح است.
وی در پایان بیان کرد: با تخصیص اعتبارات لازم توسعه اجرای این طرح در سطح روستاهای استان در دستور کار است و هدفگذاری شده تا با افزایش تعداد روستاهای تحت پوشش گام بلندی در مسیر تثبیت مالکیت و صدور سند برای اراضی کشاورزی استان برداشته شود.
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