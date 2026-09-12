به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «تعادل شکننده» اثر ادوارد آلبی، برنده جایزه پولیتزر نمایشنامه در سال ۱۹۶۷، با ترجمه و کارگردانی آریو راقب کیانی در قالب یک اجرای نمایشنامهخوانی، روز جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در بوتیک هنر ایران پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
«تعادل شکننده» که پیشتر با عنوان «توازن ظریف» و با ترجمه رضا شیرمرز منتشر شده بود، اینبار در ترجمهای تازه از آریو راقبکیانی به فارسی برای مخاطبان تئاتر ارائه میشود. این ترجمه تلاشی برای ارائه خوانشی متفاوت از روابط، سکوتها و مناسبات قدرت میان شخصیتهای این اثر ادوارد آلبی است.
ادوارد آلبی از مهمترین نمایشنامهنویسان آمریکایی قرن بیستم است؛ نویسندهای که بخش مهمی از آثارش را بر مواجهه انسان با بحرانهای پنهان زندگی روزمره، فروپاشی روابط، تنهایی، ترس و ناتوانی در برقراری ارتباط بنا کرد. «تعادل شکننده» نیز یکی از نمونههای شاخص همین نگاه است؛ اثری که در ظاهر در فضای یک خانه و میان اعضای یک خانواده آمریکایی جریان دارد، اما به تدریج مرز میان امنیت و ناامنی، صمیمیت و بیگانگی، عشق، خشونت، ماندن و گریز را مخدوش میکند. آلبی در این نمایشنامه خانه را به یک فضای بسته و ظاهراً امن تبدیل میکند؛ خانهای متعلق به خانوادهای آمریکایی که در آن همه چیز باید در جای خود قرار داشته باشد، اما زیر سطح این نظم، روابط خانوادگی در وضعیتی شکننده قرار گرفتهاند. در این نمایشنامه شخصیتها به جای آنکه صرفاً با یکدیگر گفتگو کنند، مدام در حال آزمودن، زخمی کردن، دفاع کردن و پنهان کردن هویت خود هستند.
«تعادل شکننده» در سال ۱۹۶۷ موفق به دریافت جایزه پولیتزر در بخش نمایشنامه شد و یکی از سه نمایشنامه ادوارد آلبی است که این جایزه را دریافت کردهاند. آلبی بعدها برای «منظره دریایی» در سال ۱۹۷۵ و «سه زن بلندبالا» در سال ۱۹۹۴ نیز برنده جایزه پولیتزر شد.
در این نمایشنامهخوانی که در سالن سالن ۷ بوتیک هنر ایران به روی صحنه میرود، زهرا انصاری فرد، محمد سلطانی، آیناز کاکاوند، مهرو ذبیحی، علیرضا شایانی و سپیده دهقان به عنوان نقش خوان حضور دارند و امیر پارسائیانمهر به عنوان مشاور رسانه و سمیرا رحمتی به عنوان دستیار کارگردان و امین عطار نژاد به عنوان عکاس گروه را همراهی میکنند.
علاقهمندان میتوانند بلیت این اجرا را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.
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