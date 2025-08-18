افزایش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی زرد در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: پیشبینی میشود از فردا تا پایان هفته علاوهبر پایداری جو و ماندگاری هوای گرم در استان شاهد افزایش دما نیز باشیم و از همینرو این هشدار صادر شد.
وی تصریح کرد: صبح امروز در بیشتر نقاط استان شاهد آسمانی صاف بودیم و بعدازظهر گاهی مواقع شاهد افزایش ابر و وزش باد هستیم و افزایش سرعت وزش باد برای امروز بعدازظهر دور از انتظار نیست، بنابراین احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: از روز سهشنبه تا پایان هفته در اکثر ساعات آسمانی صاف را نظارهگر خواهیم بود و جوی نسبتاً پایدار همراه با ماندگاری هوای گرم برای استان پیشبینی میشود.
نوروزی اذعان داشت: در ۲۴ ساعت گذشته در گرمترین ساعات بیشینه دما برای آلونی، ایلبیگی، اردل و مالخلیفه ۳۸ درجه سانتیگراد، امامقیس، بلداجی، بروجن و بن ۳۴ درجه سانتیگراد، بازفت و لردگان ۴۰ درجه سانتیگراد، دزک، دشتک و شلمزار ۳۷ درجه سانتیگراد، دوآبصمصامی، سودجان، فارسان، فرخشهر و شهرکرد ۳۵ درجه سانتیگراد، سامان، سورشجان و لیرابی ۳۶ درجه سانتیگراد و کوهرنگ ۳۲ درجه سانتیگراد به ثبت رسید.
وی افزود: بر همین اساس بازفت و لردگان گرمترین نقاط استان و دزک با کمینه دمای ۱۴ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان به ثبت رسیدند و برای شهرکرد نیز کمینه دمای ۱۶ درجه سانتیگراد گزارش شد.
