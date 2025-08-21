به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، صبح امروز (پنج‌شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۴) جلسه نظارتی سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ و جمعی از معاونان ستادی برگزار شد.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ارائه خدمات باکیفیت

در این نشست، هاشمی با تأکید بر اینکه دولت نمی‌تواند تمام پروژه‌ها را به‌تنهایی اجرا کند، گفت: باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های توانمند که تجربه و امکان حضور در اجرای طرح‌های دولت را دارند، بهره‌گیری جدی شود.

وی همچنین بر ارائه خدمات باکیفیت به مردم تأکید کرد و افزود: سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان یک مجموعه خدمت‌محور باید تجهیزات و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات باکیفیت به مردم را فراهم کند.

ضرورت پرهیز از آمارسازی

وزیر ارتباطات افزود: در ارائه گزارش‌ها باید از اعداد واقعی استفاده شود و از آمارسازی‌های غیرواقعی پرهیز شود تا اعتماد مردم به عملکرد دستگاه‌های دولتی حفظ شود و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی بر پایه داده‌های معتبر انجام گیرد.

آغاز اقدامات لازم برای تحقق ابلاغیه رئیس‌جمهور

در ابتدای جلسه نیز محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، گزارشی از روند اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های جاری ارائه کرد و با اشاره به ابلاغیه رئیس‌جمهور درباره اکوسیستم تحول دیجیتال گفت: اقدامات لازم برای تحقق اهداف این ابلاغیه در حال اجرا است.

وی درباره «پنجره ملی دولت هوشمند» و «پنجره مدیریت واحد زمین» نیز توضیح داد که برنامه‌های تکلیفی اجرا شده و هماهنگی‌های لازم برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در اکوسیستم تحول دیجیتال در دستور کار قرار دارد.

این جلسه با هدف ارزیابی دقیق‌تر برنامه‌ها و اقدامات سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد و معاونان ستادی و کارشناسان وزارت ارتباطات نیز به‌صورت مستند، نظرات و پیشنهادهای خود را برای ارتقای عملکرد این سازمان مطرح کردند.

نشست‌های «پنج‌شنبه‌های نظارتی» هر هفته به‌طور مستمر برگزار می‌شوند و طی آن، عملکرد مجموعه‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر و تیم تخصصی بررسی کارشناسی می‌شود.