تعهد اپراتورها برای نوسازی تجهیزات ارتباطی؛ تعامل موثر با شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی که امروز بعد از ظهر در محل وزارت ارتباطات در خصوص وضعیت کیفیت شبکه اپراتورها برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری دومین جلسه بررسی کیفیت شبکه ارتباطی کشور با حضور اپراتورهای همراه و ثابت گفت: در این جلسات، به‌صورت واقعی و دقیق وضعیت کیفیت ارتباطات کشور را در حوزه بین‌الملل، استان‌ها و شهرهای مختلف پایش می‌کنیم. واقعیت این است که مردم نسبت به کیفیت ارتباطات حساس هستند و اگر این نگرانی‌ها را نادیده بگیریم، نمی‌توانیم راهکار مؤثری برای بهبود وضعیت ارائه دهیم.

وی با اشاره به دغدغه‌ها و مشکلات مطرح‌شده از سوی اپراتورها ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی، محدودیت در واردات تجهیزات به دلیل تحریم‌ها، مسائل مربوط به تخصیص ارز، و نیاز به تعامل مؤثر با شهرداری‌ها برای توسعه زیرساخت‌هاست.

تغییر الگوی توسعه شبکه ارتباطی

هاشمی همچنین به ضرورت تغییر الگوی توسعه شبکه ارتباطی کشور از تمرکز بر موبایل به سمت تقویت شبکه ثابت اشاره کرد و افزود: در قالب پروژه ملی توسعه فیبر نوری، این تغییر باید با برنامه‌ریزی مشخصی اجرایی شود.

تعامل با شهرداری تهران برای تسهیل در اجرای پروژه‌ها

وی با اشاره به تعاملات سازنده با شهرداری تهران اظهار داشت: در جلسه‌ای با حضور مسئولان شهرداری تهران، درباره تسهیل همکاری‌ها در اجرای پروژه‌ها گفت‌وگو شد و نتایج خوبی حاصل شد. قرار است این همکاری در سایر حوزه‌ها نیز ادامه یابد.

هاشمی همچنین از برگزاری جلساتی در آینده نزدیک با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اولویت‌بندی واردات تجهیزات مخابراتی خبر داد و افزود: برای مدیریت چالش‌های قطعی برق نیز نشست‌های تخصصی برگزار خواهد شد.

تعهد اپراتورها برای نوسازی و ارتقای باطری‌ها

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اپراتورها قول داده‌اند نوسازی و ارتقای باتری‌ها را با جدیت در دستور کار قرار دهند. گرچه تاکنون اقدامات خوبی انجام شده، اما این مسیر باید با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی همچنین به برخی چالش‌های فنی و اجرایی مرتبط با سایت‌های مخابراتی اشاره کرد و گفت: طبیعتاً جمع‌آوری برخی سایت‌ها می‌تواند موجب اختلال در خدمات دریافتی مردم شود. بخشی از این سایت‌ها به دلایل امنیتی یا به‌دلیل ایمنی ناکافی از سوی اپراتورها شناسایی شده‌اند.

هاشمی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در چارچوب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نیز گفت: برخی از سایت‌ها مشمول این ماده می‌شدند که مقرر شد شهرداری‌ها با حداکثر همکاری، شرایط را برای ادامه فعالیت اپراتورها فراهم کنند و فرصتی برای ساماندهی این موارد در اختیار آن‌ها قرار دهند.