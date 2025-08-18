  1. جامعه
کشف خانه تیمی موساد برای ساخت پهپاد در تهران

یکی از کلانتری‌های تهران با همکاری مردم موفق به شناسایی خانه تیمی وابسته به موساد در خیابان نصرت که در آن تجهیزات پهپاد و ریز پرنده بود، شد.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر خبر از کشف یک خانه تیمی از عوامل سرویس جاسوسی رژیم غاصب صهیونیستی داد.

این منبع آگاه اعلام کرد: مأموران یکی از کلانتری‌های مرکز شهر تهران با تکیه بر گزارش‌های مردمی و بررسی‌های دقیق میدانی موفق به کشف خانه تیمی تهیه پهپاد برای عوامل موساد در خیابان نصرت واقع در حوالی میدان انقلاب شدند.

این منبع آگاه ادامه داد: مأموران در بازرسی از این محل تعدادی ریزپرنده و پهپاد کشف و ضبط کرده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

گفتنی است؛ پیش از این هم در جریان جنگ ۱۲ روزه بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم متخاصم صهیونیستی، شناسایی این مورد خانه‌های جاسوسی با همکاری مردم انجام شد.

