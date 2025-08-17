راهکار یک نماینده مجلس برای رفع کمبود پزشک متخصص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، روح الله لک علی آبادی، کمبود پزشک در استان‌های محروم را یکی از چالش‌های اساسی نظام سلامت کشور دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در حال حاضر، کمبود پزشک است که این معضل به ویژه در استان‌های محروم کشور بیشتر به چشم می‌آید و احساس می‌شود.

وی گفت: پزشکان معمولاً ترجیح می‌دهند در کلانشهرها زندگی و فعالیت کنند و باعث شده توزیع نیروی انسانی پزشکی به صورت عادلانه و متوازن نباشد و مردم مناطق محروم از حداقل‌های خدمات پزشکی محروم بمانند.

لک علی‌آبادی، به تجربه تاریخی کشور در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و ادامه داد: در آن دوران نیز کمبود پزشک وجود داشت و برای جبران این کمبود از پزشکان هندی و پاکستانی استفاده می‌شد که طرح موفقی بود و تا حدودی این خلأ را پر کرد اما امروزه به دلیل تفاوت‌های اقتصادی و مسائل امنیتی، جذب پزشک خارجی به دلیل ارزش متفاوت پولی کشور و شرایط خاص امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به نشستی که با وزیر بهداشت ترکیه و کمیسیون بهداشت این کشور داشته است، گفت: در دیدار با جمعی از ایرانیان متخصص و دانشجویان پزشکی خارج از کشور، شاهد تمایل بسیار زیاد این عزیزان برای بازگشت به کشور بودیم و این پزشکان و نخبگان حاضرند با هر نوع تعهدی به کشور بازگردند و به افزایش ظرفیت نیروی انسانی پزشکی در کشور کمک کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه باید سیاست‌های مشخص و حمایتی برای جذب نیروی انسانی متخصص تدوین شود تا آنها بتوانند به راحتی وارد چرخه نظام سلامت کشور شوند و به مناطق محروم خدمت کنند، گفت: متأسفانه در حال حاضر روند اداری و مشکلات موجود باعث ایجاد موانع برای بازگشت و فعالیت این نخبگان شده است.

وی با بیان اینکه روزمرگی و بهانه‌های مختلف در وزارتخانه‌ها فضا را برای جذب نخبگان و پزشکان متخصص محدود کرده است، تصریح کرد: ما در جلسه کمیسیون بهداشت این موضوع را به وزیر بهداشت گوشزد کردیم و تاکید داشتیم که باید مسیر برای حضور این نیروهای ارزشمند هموار شود.

این نماینده مجلس، یادآور شد: با توجه به اینکه امکانات آموزش پزشکی در کشور از نظر سطح علمی خوب است اما باید از تمامی ظرفیت‌های داخل و خارج از کشور برای حل مشکل کمبود پزشک، به ویژه در استان‌های محروم استفاده کنیم. البته لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در صحن علنی مجلس در حال بررسی است و تصویب این مهم، اقدام و گام مثبتی برای ایرانیانی است که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پشت پرچم و حاکمیت ملی ایران ایستادند و علاقه خود را به کشور نشان دادند و امیدواریم در این راستا بتوان از ظرفیت پزشکان خارج از کشور استفاده کرد.

وی افزود: امیدواریم با حمایت و اتخاذ سیاست‌های درست، مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم رفع شده و عدالت در دسترسی به خدمات سلامت برقرار شود.