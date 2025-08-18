عدالت آموزشی باید به گفتمان ملی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید بابک هاشمی نکو ظهر دوشنبه در حاشیه اجلاس سراسری مدیران آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران، با اشاره به شعار اجلاس سراسری مدیران آموزش و پرورش با عنوان «کیفیت و عدالت آموزشی و تربیتی؛ برای مدرسه، برای ایران» گفت: باید تلاش کنیم عدالت آموزشی به یک گفتمان ملی تبدیل شود تا همه دانشآموزان، فارغ از موقعیت جغرافیایی یا اقتصادی، از فرصتهای برابر برخوردار باشند.
هاشمینکو با تأکید بر ضرورت انسجام در عملکرد مناطق آموزشی کشور اظهار داشت: آموزش و پرورش نباید به صورت جزیرهای عمل کند. امروز بیش از ۷۳۰ منطقه آموزشی در کشور فعال هستند و اگر هر منطقه مسیر جداگانهای را دنبال کند، اهداف کلان نظام تعلیم و تربیت محقق نخواهد شد. لازم است همه مناطق در یک مسیر همدلانه حرکت کنند تا بتوانیم آغاز سال تحصیلی را با شکوه رقم بزنیم.
وی درباره نحوه برگزاری اجلاس امسال افزود: این نشست به صورت ترکیبی برگزار میشود. بخش مرکزی در وزارت آموزش و پرورش و اردوگاه شهید باهنر تهران تشکیل شده و همزمان، رؤسای مناطق در مراکز استانها به صورت مجازی در جریان مباحث قرار میگیرند. اجلاس طی دو روز، از ساعت ۷ صبح تا ۶ عصر ادامه دارد و در آن، برنامههای کلان آموزش و پرورش مرور و ارزیابی میشود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حضور مسئولان ارشد نظام در این اجلاس تصریح کرد: حضور رئیسجمهور، رئیس کمیسیون آموزش مجلس و سایر مقامات عالیرتبه، از ویژگیهای مهم این نشست است. این مشارکت میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای کلان و همافزایی بیشتر برای ارتقای نظام آموزشی کشور باشد.
هاشمینکو در پایان خاطرنشان کرد: در جریان اجلاس، معاونان وزارتخانه دیدگاههای تخصصی خود را ارائه میکنند و در پایان، جمعبندی نهایی توسط وزیر آموزش و پرورش انجام خواهد شد. همچنین بیانیه پایانی اجلاس قرائت میشود تا مسیر حرکت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید ترسیم شود.
