چرا دین محکم‌ترین ملاک برای وحدت است؟

شهرکرد - مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه دین بهترین ملاک و محکم‌ترین محور برای وحدت است به تبیین چرایی این گزاره پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی امروز دوشنبه در مراسم عزاداری دهه آخر ماه صفر در دفتر نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) و با اشاره به مبانی آیه ۱۰۳ از سوره آل عمران و موضوع وحدت جامعه اسلامی در مواقع عادی و نیز در مواقع اضطراری همچون جنگ، اظهار کرد: آیات شریفه و تأکیدات اهل بیت (ع) بر اهمیت وحدت صحه می‌گذارند اما موضوع این است که معیار وحدت و انسجام چیست و حول چه محوری باید وحدت داشته باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امروز در عالم محورها و معیارهای متعددی برای وحدت وجود دارد، ادامه داد: مثلاً می‌توان از وحدت ملی، وحدت قومی قبیله‌ای یا نژادی یا وحدت سیاسی و حزبی نام برد و در قرآن نیز ما نسبت به اعتصام بِحَبلِ اللَّهِ و نفی تفرق توصیه شدیم بنابراین محور و معیار وحدت باید «الله» باشد.

کاظمی بیان کرد: امام حسن عسکری (ع) در تفسیر ذیل آیه ۱۰۳ سوره مبارکه آل عمران، مراد از حبل‌الله را توحید و ولایت اهل بیت (ع) معرفی می‌کنند لذا توحید و ولایت، معیارهای وحدت و انسجام باید باشند.

وی با تصریح اینکه در آیات ۴۶ انفال و ۱۳ شوری نیز بر همین معیارها تأکید شده است، افزود: در این آیه خداوند متعال تأکید دارد که باید مطیع این امر باشیم و حول محور دین قرار گیریم.

دین؛ محور اجتماع نزد پیامبران اولوالعزم

این مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه اصل و اساس تسلیم بودن در همه ادیان و شریعت‌ها مشترک است، ادامه داد: پیامبران اولوالعزم مأمور به اقامه دین بوده و محور اجتماع آنها مبتنی بر دین بود به‌گونه‌ای که هیچ افتراق و تفرقه‌ای در دین نباید شکل نگیرد.

کاظمی با بیان اینکه دین حق مایه، ملاک و محور وحدت است، گفت: نه نژاد و قومیت و نه حزب سیاسی یا ملیت هیچکدام ملاک وحدت نیست و از نگاه آیات الهی، دین ملاک انسجام و وحدت است.

وی با طرح این پرسش که اگر دین ملاک است پس توصیه‌های دین نسبت به اجتماع چه توجیهی دارد، افزود: در مراسم عزادارای شب عاشورا با حضور رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره)، ایشان به مداح جلسه فرمودند که «ای ایران بخوان» و پیام این حرکت، نه توصیه به وحدت حول ملیت بلکه تأکید بر این موضوع است که این ایران اسلامی سیدالشهداست که مضاف بر حسین (ع) شده و تا ابد پیروز خواهد بود.

ایران سیدالشهدا (ع) تا ابد پیروز است

کاظمی با تصریح اینکه ایران اسلامی تمام هویت خود را از دین حق گرفته است، افزود: ایران ظرف اقامه دین شده است و لذا ارزش دارد که همه حول او جمع شوند. بنابراین ملیت ایرانی با دین و مذهب عجین شده است.

وی در خصوص ضرورت و چرایی اجتماع حول محور دین، افزود: دین اساس و پایه‌ای مشترک بین همه بشریت است و طبق نص صریح قرآن در آیه فطرت (روم/۳۰)، دین همان فطرتی است که خداوند متعال برای همه بشریت قرار داده و هر رنگ و نژاد، رنگ و حزب سیاسی و هر قوم و قبیله گرد بر فطرت دین حق سرشته شده است.

کاظمی با بیان اینکه فطرت بین همه ابناء بشر مشترک است، افزود: بنابراین دین بهترین ملاک و محکم‌ترین محور برای وحدت به شمار می‌رود لذا هر اجتماعی گرد هر معیاری جز دین نه تنها مجتمع نیست بلکه متفرق و مصداق تعبیر قرآنی «تَحْسَبُهُمْ جَمِیعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّیٰ» (حشر/۱۴) است.

وی با تصریح اینکه هر حزب و اجتماعی جز حزب دین به کمترین اختلافی متشتت و متفرق می‌شود، اضافه کرد: خداوند متعال به ما امر کرده تا بر اساس فطرت الهی و بر اساس تکوین دور هم جمع شویم و با هم رفتار کنیم.

این مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه وحدت حول محور دین هم پایدارتر و هم فراگیرتر است، افزود: دین همه زبان‌ها و رنگ‌ها، ملیت‌ها و حزب‌ها و همه بشریت را در بر می‌گیرد و هر نوع ملاک دیگری برای وحدت از نگاه قرآن مردود است.

کاظمی با تأکید بر اینکه ایستادگی پای دین باعث یکپارچگی جامعه می‌شود، گفت: اگر از دین فاصله گرفتیم انشعابات ایجاد خواهد شد و ما به تصریح فراز قرآنی «أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا» (شوری/۱۳) حق نداریم چه در اصل و چه در فرع دین چند دستگی ایجاد کنیم.

جنگ ۱۲ روزه، مصداق روشن نصرت الهی

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بر طبق وعده الهی، اگر ما دین خدا را یاری کنیم خدا نصرتش را شامل حال ما خواهد کرد و دست غیب خود را برایمان تأیید خواهد کرد و اینها قصه و تاریخ نیست بلکه همه ما در یکی دو ماه اخیر تجربه کردیم و دیدیم.

کاظمی با اشاره به ایستادگی به تمام معنای ملت ایران در برابر استکبار جهانی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: خداوند متعال نیز ما را یاری و عنایت و نصرت خود را شامل حالمان کرد.

وی با ذکر اینکه در این جنگ ۱۲ روزه همه حول محور جمهوری اسلامی جمع شدند، ادامه داد: گزارشی از مجله فارین پالیسی روایت می‌کند: مهم‌ترین و ماندگارترین اثر جنگ ۱۲ روزه تغییر دیدگاه جوانانی است که بعد از انقلاب و در دنیای اینترنت و اثرگذاری رسانه‌های غربی به دنیا آمدند و در این سال‌ها از ایدئولوژی جمهوری اسلامی فاصله گرفتند اما حالا همان‌ها نسبت به غرب تجدید نظر کرده به گفتمان مقاومت نظام ایمان آوردند و می‌گویند باید برنامه موشکی، نیروهای منطقه‌ای و گفتمان مقاومت را قوی‌تر کرد تا ایران، مستقل و مقتدر باقی بماند.

کاظمی ادامه داد: رسیدن جوانان به این دیدگاه یک دستاورد بزرگ است که باوجود تبلیغات سو رسانه‌ای دشمن، در عرض ۱۲ روز این چرخش در اندیشه آنان ایجاد شد و این جز نصرت الهی نیست.

حفظ وحدت یک تکلیف همگانی است

وی با ذکر اینکه نباید یکدستی مردم بعد از جنگ ۱۲ روزه را از بین ببریم، افزود: ما بر طبق هفت تکلیف راهبردی که مقام معظم رهبری در چهلم شهدای اقتدار مطرح کردند، موظف به حفظ وحدت هستیم.

کاظمی در پایان گفت: مردم معجزه و نصرت الهی را در این جنگ به چشم دیدند و لذا قلب‌ها بیش از پیش آماده و پذیرای بسیاری از کارها و احکام است و امروز هیچ مسئولی نباید دم از تعطیلی احکام دین به بهانه حفظ وحدت بزند.

