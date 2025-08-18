به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی امروز دوشنبه در مراسم عزاداری دهه آخر ماه صفر در دفتر نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) و با اشاره به مبانی آیه ۱۰۳ از سوره آل عمران و موضوع وحدت جامعه اسلامی در مواقع عادی و نیز در مواقع اضطراری همچون جنگ، اظهار کرد: آیات شریفه و تأکیدات اهل بیت (ع) بر اهمیت وحدت صحه میگذارند اما موضوع این است که معیار وحدت و انسجام چیست و حول چه محوری باید وحدت داشته باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امروز در عالم محورها و معیارهای متعددی برای وحدت وجود دارد، ادامه داد: مثلاً میتوان از وحدت ملی، وحدت قومی قبیلهای یا نژادی یا وحدت سیاسی و حزبی نام برد و در قرآن نیز ما نسبت به اعتصام بِحَبلِ اللَّهِ و نفی تفرق توصیه شدیم بنابراین محور و معیار وحدت باید «الله» باشد.
کاظمی بیان کرد: امام حسن عسکری (ع) در تفسیر ذیل آیه ۱۰۳ سوره مبارکه آل عمران، مراد از حبلالله را توحید و ولایت اهل بیت (ع) معرفی میکنند لذا توحید و ولایت، معیارهای وحدت و انسجام باید باشند.
وی با تصریح اینکه در آیات ۴۶ انفال و ۱۳ شوری نیز بر همین معیارها تأکید شده است، افزود: در این آیه خداوند متعال تأکید دارد که باید مطیع این امر باشیم و حول محور دین قرار گیریم.
دین؛ محور اجتماع نزد پیامبران اولوالعزم
این مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه اصل و اساس تسلیم بودن در همه ادیان و شریعتها مشترک است، ادامه داد: پیامبران اولوالعزم مأمور به اقامه دین بوده و محور اجتماع آنها مبتنی بر دین بود بهگونهای که هیچ افتراق و تفرقهای در دین نباید شکل نگیرد.
کاظمی با بیان اینکه دین حق مایه، ملاک و محور وحدت است، گفت: نه نژاد و قومیت و نه حزب سیاسی یا ملیت هیچکدام ملاک وحدت نیست و از نگاه آیات الهی، دین ملاک انسجام و وحدت است.
وی با طرح این پرسش که اگر دین ملاک است پس توصیههای دین نسبت به اجتماع چه توجیهی دارد، افزود: در مراسم عزادارای شب عاشورا با حضور رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره)، ایشان به مداح جلسه فرمودند که «ای ایران بخوان» و پیام این حرکت، نه توصیه به وحدت حول ملیت بلکه تأکید بر این موضوع است که این ایران اسلامی سیدالشهداست که مضاف بر حسین (ع) شده و تا ابد پیروز خواهد بود.
ایران سیدالشهدا (ع) تا ابد پیروز است
کاظمی با تصریح اینکه ایران اسلامی تمام هویت خود را از دین حق گرفته است، افزود: ایران ظرف اقامه دین شده است و لذا ارزش دارد که همه حول او جمع شوند. بنابراین ملیت ایرانی با دین و مذهب عجین شده است.
وی در خصوص ضرورت و چرایی اجتماع حول محور دین، افزود: دین اساس و پایهای مشترک بین همه بشریت است و طبق نص صریح قرآن در آیه فطرت (روم/۳۰)، دین همان فطرتی است که خداوند متعال برای همه بشریت قرار داده و هر رنگ و نژاد، رنگ و حزب سیاسی و هر قوم و قبیله گرد بر فطرت دین حق سرشته شده است.
کاظمی با بیان اینکه فطرت بین همه ابناء بشر مشترک است، افزود: بنابراین دین بهترین ملاک و محکمترین محور برای وحدت به شمار میرود لذا هر اجتماعی گرد هر معیاری جز دین نه تنها مجتمع نیست بلکه متفرق و مصداق تعبیر قرآنی «تَحْسَبُهُمْ جَمِیعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّیٰ» (حشر/۱۴) است.
وی با تصریح اینکه هر حزب و اجتماعی جز حزب دین به کمترین اختلافی متشتت و متفرق میشود، اضافه کرد: خداوند متعال به ما امر کرده تا بر اساس فطرت الهی و بر اساس تکوین دور هم جمع شویم و با هم رفتار کنیم.
این مدرس حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه وحدت حول محور دین هم پایدارتر و هم فراگیرتر است، افزود: دین همه زبانها و رنگها، ملیتها و حزبها و همه بشریت را در بر میگیرد و هر نوع ملاک دیگری برای وحدت از نگاه قرآن مردود است.
کاظمی با تأکید بر اینکه ایستادگی پای دین باعث یکپارچگی جامعه میشود، گفت: اگر از دین فاصله گرفتیم انشعابات ایجاد خواهد شد و ما به تصریح فراز قرآنی «أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا» (شوری/۱۳) حق نداریم چه در اصل و چه در فرع دین چند دستگی ایجاد کنیم.
جنگ ۱۲ روزه، مصداق روشن نصرت الهی
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بر طبق وعده الهی، اگر ما دین خدا را یاری کنیم خدا نصرتش را شامل حال ما خواهد کرد و دست غیب خود را برایمان تأیید خواهد کرد و اینها قصه و تاریخ نیست بلکه همه ما در یکی دو ماه اخیر تجربه کردیم و دیدیم.
کاظمی با اشاره به ایستادگی به تمام معنای ملت ایران در برابر استکبار جهانی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: خداوند متعال نیز ما را یاری و عنایت و نصرت خود را شامل حالمان کرد.
وی با ذکر اینکه در این جنگ ۱۲ روزه همه حول محور جمهوری اسلامی جمع شدند، ادامه داد: گزارشی از مجله فارین پالیسی روایت میکند: مهمترین و ماندگارترین اثر جنگ ۱۲ روزه تغییر دیدگاه جوانانی است که بعد از انقلاب و در دنیای اینترنت و اثرگذاری رسانههای غربی به دنیا آمدند و در این سالها از ایدئولوژی جمهوری اسلامی فاصله گرفتند اما حالا همانها نسبت به غرب تجدید نظر کرده به گفتمان مقاومت نظام ایمان آوردند و میگویند باید برنامه موشکی، نیروهای منطقهای و گفتمان مقاومت را قویتر کرد تا ایران، مستقل و مقتدر باقی بماند.
کاظمی ادامه داد: رسیدن جوانان به این دیدگاه یک دستاورد بزرگ است که باوجود تبلیغات سو رسانهای دشمن، در عرض ۱۲ روز این چرخش در اندیشه آنان ایجاد شد و این جز نصرت الهی نیست.
حفظ وحدت یک تکلیف همگانی است
وی با ذکر اینکه نباید یکدستی مردم بعد از جنگ ۱۲ روزه را از بین ببریم، افزود: ما بر طبق هفت تکلیف راهبردی که مقام معظم رهبری در چهلم شهدای اقتدار مطرح کردند، موظف به حفظ وحدت هستیم.
کاظمی در پایان گفت: مردم معجزه و نصرت الهی را در این جنگ به چشم دیدند و لذا قلبها بیش از پیش آماده و پذیرای بسیاری از کارها و احکام است و امروز هیچ مسئولی نباید دم از تعطیلی احکام دین به بهانه حفظ وحدت بزند.
