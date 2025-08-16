قیام سیدالشهدا (ع) عامل انسجام جامعه شیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی صبح شنبه در مراسم عزاداری دهه آخر ماه صفر در دفتر نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) و با اشاره به اینکه ثوابهای متکثر برای زیارت حضرت اباعبدالله (ع) ذکر شده است، اظهار کرد: از جمله اینکه بزرگان گفتهاند هر قدم زائر حسینی (ع) به ازای ثواب یک حج مقبول برای او در نظر گرفته میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با نقل آیه «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا وَاذکُروا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَیکُم إِذ کُنتُم أَعداءً فَأَلَّفَ بَینَ قُلوبِکُم فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوانًا» (آل عمران/۱۰۳)، ادامه داد: یاد سیدالشهدا (ع) از مهمترین عوامل انسجامبخش جامعه تشیع بهشمار میرود و حضرت از بدو قیام، رویکرد وحدت را در پیش گرفتند و در ادامه نیز مکتب و نهضت ایشان از زمان حضور اهل بیت (ع) تا امروز یکی از مهمترین عوامل انسجامبخش جامعه بوده است.
نهضت سیدالشهدا (ع)؛ عامل انسجام ملتها
کاظمی با بیان اینکه یاران اباعبدالله الحسین (ع) افراد با گرایشهای متعدد بودند، ادامه داد: همگی آنها الزاماً از شیعیان معتقد به امامت و ولایت حضرت امیرالمومنین (ع) نبودند و افرادی همچون زهیر یا سعید بن عاص و … سابقه اعتقادی و سیاسی عثمانی یا خوارجی در مقابل جریان علوی داشتند.
وی با تأکید بر اینکه همه شهدای کربلا فارغ از هر سابقهای قطعاً معتقد به سیدالشهدا (ع) بودند و شهید شدند، افزود: اینان جذب حرکت امام (ع) شدند و حضرت نیز بدون نگاه به سابقه افراد، آنان را میپذیرفتند و قائل نبودند که این قیام منحصر به شیعیان علوی است.
کاظمی با یادآوری اینکه حر بن یزید ریاحی از فرماندهان سپاه این زیاد بود که به امام (ع) پیوست، افزود: حر اولین فرماندهی بود که با هزار سرباز در برابر سیدالشهدا (ع) ایستاد اما با این سابقه، توبه میکند و به امام (ع) باز میگردد و حضرت نیز ایشان را با همان آداب اصحاب خاص میپذیرند.
این مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه قیام حسینی (ع) بین جریانهای اجتماعی و سیاسی وحدت ایجاد کرد، توضیح داد: در بین شهدای کربلا بودند کسانی که با سوابق نه چندان خوب، جزو سپاه حضرت قرار گرفتند و جان خود را فدا کردند.
کاظمی با تأکید بر اینکه قیام سیدالشهدا (ع) مهمترین عامل وحدت و انسجام جامعه شیعی در طول تاریخ بوده است، افزود: تاریخ گواهی میدهد که بعد از قیام حضرت، قیامهایی با محوریت نهضت عاشورا در نقاط مختلف شکل گرفت که تا امروز این محوریت را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: امروز در راهپیمایی عظیم اربعین مشاهده میکنیم که افراد با سلایق و گرایشهای مختلف و حتی با دستهبندیهای سیاسی و مذهبی مختلف در یک جغرافیا گرد هم میآیند و با پای پیاده برای عرض ارادت و محبت به قیام سیدالشهدا (ع) حرکت میکنند. در این بین افرادی با سابقه وهابیگری و … را هم میبینیم که امروز شیعه شدند و به کربلا مشرف میشوند.
مرزها و دستهبندیها در همایش اربعین رنگ میبازد
کاظمی با یادآوری اینکه تمام مرزها و دستهبندیها در همایش معنوی اربعین رنگ میبازد، اظهار کرد: همه جمعیت راهپیمایان امام حسین (ع) را دوست دارند و حبّ الحسین (ع) باعث شده همه با هر رنگ و عقیدهای در کربلای معلی جمع شوند و امروز همین وحدت و انسجام رمز ماندگاری و هویت شیعه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مرحوم طباطبایی (ره) ذیل تفسیر آیه ۱۰۳ سوره مبارکه آل عمران قائل است که خداوند متعال وحدت را در ۲ سطح تجربی یا زیسته و سطح معقول به ما ارائه میدهد.
کاظمی در خصوص سطح زیسته وحدت، ادامه داد: خدا در قرآن با یادآوری سابقه و ذاکره تاریخی وحدت، گذشته انسانها را به آنان متذکر میشود که یادتان بیاید قبلاً چه سابقهای داشتید، با هم دشمن بودید و جنگهای سالیانه داشتید اما خدا در بین شما الفت و وحدت قرار داد و به واسطه نعمت دین، با هم برادر شدید.
وی اضافه کرد: در سطح دیگری نیز خداوند متعال به صورت معقول به انسانها یادآور میشود که شما در لبه پرتگاه آتش بودید و خدا شما را نجات داد و لذا خدا در این آیه هم به صورت سلبی و هم ایجابی، هم امر به وحدت و هم نهی از تفرق انسانها را متوجه اهمیت وحدت میکند.
یادآوری اهمیت وحدت در قرآن کریم
کاظمی تأکید کرد: امیرالمومنین (ع) در بخشی از خطبه ۱۲۷ نهجالبلاغه فرمودند: «وَ الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ [عَلَی] مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَ إِیَّاکُمْ وَ الْفُرْقَةَ» یعنی دست یاری خدا با جماعت است و اگر میخواهید نصرت الهی را داشته باشید، باید جماعت خود را حفظ کنید و از تفرقه و اختلاف بر حذر باشید چرا که کسی که راهش را از اجتماع جدا کند، سرباز و نیروی شیطان است همانطور که گوسفند جدا مانده از گله طعمه گرگ خواهد شد.
وی بر اهمیت حفظ انسجام در جامعه تأکید و بیان کرد: در شرایط عادی جامعه، وحدت از ارکان اصلی اجتماع است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر این موضوع تأکید داشتهاند. از جمله ایشان در بیاناتی فرمودند: «هر حنجرهای که در جهت اختلاف حرف بزند، بلندگوی دشمن است چه خودش بداند چه نداند».
این مدرس حوزه و دانشگاه در پایان با یادآوری هفت تکلیف راهبردی بیان شده توسط رهبر انقلاب در چهلم شهدای اقتدار، اظهار کرد: اولین تکلیف، حفظ وحدت آحاد مردم است که تکتک مردم مکلف به این تکلیفند اما مسئولان تکلیف به مراتب بیشتر و مضاعفی دارند.
