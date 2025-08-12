انتشار دو مجموعه شعر سپید و نیمایی توسط سوره مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات سوره مهر در تازهترین آثار منتشرشده خود به سراغ شعر سپید و نیمایی رفته و دو مجموعهشعر از علی داودی و محمدرضا طهماسبی را به بازار کتاب عرضه کرده است.
کتاب «توجه» مجموعهای از شعرهای سپیدی است که علی داودی سروده است. داودی از سال ۱۳۷۰ و در سن هجدهسالگی بهطور جدی سرودن را آغاز کرد. او علاوه بر شعر به طراحی و گرافیک هم علاقه دارد و دارای مدرک کارشناسی رشته گرافیک و کارشناسیارشد رشته ادبیات است. داودی همچنین در جشنوارههای مختلف از جمله در بخش شعر جایزه کتاب سال دفاع مقدس برگزیده شده است.
شعری از کتاب «توجه»:
تکیده
تنها
لاغر
چوب خشکی با سری داغ که باید منهدم میشد
مرد است اینکه میگویم
- کبریتی کمجان در باد-
که شعله میگیرد و پیش از آنکه به آتش بکشد
خاموش میشود
خاموش
مجموعهشعر سپید «توجه» سروده علی داودی در ۱۳۶ صفحه و بهای ۱۷۵ هزار تومان از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
مجموعهشعر نیمایی «با دو چشم نانیما» اثر محمدرضا طهماسبی نیز که از تازههای شعر سوره مهر به شمار میرود، اثری دارای ۴۰ شعر نیمایی است که موضوعات مختلفی را در خود گنجانده است. طهماسبی سال ۱۳۵۶ در تهران به دنیا آمده و سرودن را از دوران راهنمایی آغاز کرده است. محمدرضا طهماسبی که در سالهای گذشته او را بیشتر به قصیدههای حماسی و شعرخوانیهایش میشناسند، اینبار به سراغ قالب نیمایی رفته و به موضوعات مختلف آئینی و اجتماعی و… پرداخته است.
شعری از کتاب «با دو چشم نانیما»:
دشنهها تیز
جهان
نفرتانگیز
ببین
روزهامان همه تار
سالهامان همه تلخ
باز افتادهست راه حضرت چنگیز
به نشابور و به بلخ
نه نشاطی با ما
نه بهاری باری
باورم نیست خدا...
یک دل و اینهمه زخم کاری؟!
انتشارات سوره مهر، کتاب «با دو چشم نانیما» اثر محمدرضا طهماسبی را در ۸۸ صفحه و بهای ۱۴۵ هزار تومان منتشر و در بازار کتاب کشور عرضه کرده است.
