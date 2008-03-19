شش غیرنظامی افغان در حملات ارتش آمریکا کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خیبر پشتون سخنگوی دولت محلی ولایت خوست در شرق افغانستان گفت: شش غیرنظامی در حمله هوایی بامداد امروز به خوست کشته شدند.

وی افزود: این قربانیان شامل دو کودک، یک زن و سه مرد از جمله یک سالخورده است.

این درحالی است که نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان شمارغیرنظامیان کشته شده را دو نفر اعلام کرده و گفتند: آنها عملیاتی را علیه افراد مسلح اجرا کرده اند که درجریان آن شماری از شورشیان به همراه یک زن و کودک کشته شده اند.

در همین حال، نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت در افغانستان (ایساف) وابسته به ناتو اعلام کردند که 12 شورشی طالبان دوشنبه شب در حمله هوایی ایساف به جنوب افغانستان کشته شدند.