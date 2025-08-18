ورود ۸۷ قلم کالای مجاز از مرزهای کردستان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری بعدازظهر دوشنبه در جلسه ساماندهی و نظارت بر تجارت مبادلات مرزی که در دفتر معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: کردستان با برخورداری از موقعیت ویژه در مبادلات مرزی کشور، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی دارد که باید به بهترین شکل مدیریت شود.

وی با اشاره به آغاز اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در استان، افزود: سهم کردستان از این قانون ۵۴۰ میلیون دلار است و تلاش برای جذب کامل این سهم تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: بر اساس این قانون، واردکنندگان از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند که فرصتی طلایی برای فعالان اقتصادی در شهرهای مرزی محسوب می‌شود.

ازهاری تصریح کرد: تاکنون امکان ورود ۸۷ قلم کالای مجاز از طریق مرزهای استان فراهم شده که نقشی مؤثر در تأمین نیازهای داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی خواهد داشت.

وی همچنین با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری صحیح از این مزیت‌ها می‌تواند معیشت مردم مناطق مرزی را متحول کند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به حجم بالای واردات کالا از مرزهای استان، ایجاد آزمایشگاه استاندارد کنترل کیفی کالا را ضروری دانست و افزود: تأمین پایدار کالاهای اساسی بدون کوچک‌ترین وقفه، اولویت اصلی در اجرای این طرح است.