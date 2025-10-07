لزوم ایجاد مدیریت واحد در مرزهای استان برای رونق تجارت کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه‌شنبه جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه، در جریان بازدید از بخش‌های فنی و اداری حوزه نظارت گمرکات استان، ضمن بررسی روند فعالیت‌ها، از نزدیک در جریان فرآیندهای اجرایی، تشریفات گمرکی و خدمات ارائه‌شده به فعالان اقتصادی قرار گرفت. در این بازدید که با حضور مدیران کل اداری و مالی و ارتباطات و فناوری استانداری انجام شد، چالش‌های موجود بر سر راه توسعه تجارت خارجی استان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بالایی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه کرمانشاه دروازه زیارت و تجارت کشور است، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مرزهای استان برای رونق اقتصادی تأکید کرد. وی افزود: توسعه تجارت خارجی و تسهیل مبادلات مرزی مستلزم همکاری همه‌جانبه و رفع موانع اداری در مسیر فعالان اقتصادی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گمرک را یکی از دستگاه‌های کلیدی و اثرگذار در تحقق اهداف اقتصادی استان دانست و تصریح کرد: رونق مبادلات تجاری، بدون ایجاد هماهنگی و مدیریت واحد در مرزهای استان، به‌طور کامل محقق نخواهد شد. ایجاد مدیریت یکپارچه در مرزها، اقدامی ضروری و راهبردی است که باید به‌صورت جدی دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت تحقق مدیریت واحد در مرزهای کرمانشاه، اظهار داشت: این موضوع از جمله اولویت‌های استانداری است و در دستور کار قرار دارد. با اجرای آن، شاهد روان‌سازی فعالیت‌های تجاری، کاهش بروکراسی و رشد مبادلات اقتصادی در استان خواهیم بود.

بالایی همچنین به ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه مبادلات مرزی اشاره کرد و گفت: قوانین مرتبط با مبادلات مرزی، ملوانی، کوله‌بری و اشتغال پایدار، فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه اقتصادی شهرستان‌های مرزی استان فراهم کرده‌اند. با نظارت دقیق و برنامه‌ریزی صحیح، باید زمینه استفاده مطلوب مرزنشینان از این ظرفیت‌ها را مهیا کرد.