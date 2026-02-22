به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه یکشنبه در جلسه قرارگاه اقتصادی استان کردستان که در محل اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های مهم این قرارگاه، مدیریت و پیگیری موضوع واردات کالاهای اساسی است که در این زمینه اقدامات مؤثری انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ذخایر راهبردی افزود: ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که پاسخگوی نیازهای استان در شرایط مختلف باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به افزایش تقاضای کالاهای مصرفی در روزهای پایانی سال و آستانه نوروز، بر تشدید نظارت‌ها و رصد مستمر قیمت‌ها توسط دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

ازهاری همچنین از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سنندج خبر داد و بیان کرد: این نمایشگاه پیش از نوروز و با پراکندگی مناسب در سطح شهر برگزار می‌شود تا شهروندان بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با کیفیت مناسب و قیمت متعادل تهیه کنند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای تسویه مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی از طریق انتشار اوراق مرابحه، گفت: شبکه بانکی استان می‌تواند با مشارکت در خرید این اوراق، زمینه تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران را فراهم کند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در روزهای پایانی سال افزود: مدیریت نقدینگی و تداوم خدمات‌رسانی بدون وقفه از اولویت‌های مهم است و بانک‌ها باید نسبت به تأمین به‌موقع وجه نقد و فعال نگه داشتن دستگاه‌های خودپرداز اقدام کنند.

ازهاری خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده، مشکلی در تأمین نقدینگی وجود ندارد و خدمات بانکی به شهروندان بدون وقفه ادامه خواهد داشت.