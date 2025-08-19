حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آئین‌نامه انتظامی اعضای هیئت علمی و گفت: آئین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور بازنگری شده و بزودی برای هیئت دولت ارسال می‌شود.

وی افزود: در آئین نامه قبلی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دارای نماینده وزیر بودند ولی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی دارای نماینده وزیر نبود که در این آئین نامه بازنگری شده مورد مذکور لحاظ شده است.

سرپرست اداره کل هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی وزارت علوم افزود: انتخاب وکیل توسط متهم و یک حقوق دان به آئین نامه جدید اضافه شده است و در مجموع یک دادرسی منصفانه مانند یک بازرسی منصفانه لحاظ شده است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر استاد دانشگاهی تخلف کند می‌تواند وکیل انتخاب کند افزود: بله می‌تواند از وکیل نیز کمک بگیرد ولی در آئین نامه قبلی این‌طوری نبود البته این بستگی به این موضوع دارد که آئین نامه جدید در هیئت دولت تصویب شود.

حجت الاسلام ابراهیم ابراهیمی پیش از این به مهر گفته بود: در دوره قبل قانون رسیدگی به تخلفات کارمندان و تخلفات اعضای هیئت‌های علمی بازنگری شده و به هیئت دولت نیز ارسال شده بود ولی متوقف شده و به مجلس ارسال نشد.

وی عنوان کرده بود در آئین نامه قبلی برخی جاها دست ما بسته بود و اختیارات کمتری داشتیم در بازنگری آئین نامه می‌خواهیم کار زودتر انجام شود و پرونده‌ها زودتر به نتیجه برسد.