مساجد به محور وحدت و سنگر مقاومت تبدیل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدرضا ناصری امروز در نشست قرارگاه استانی رسیدگی به امور مساجد یزد افزود: بررسی آخرین شرایط مساجد و آسیب شناسی مشکلات و تدوین برنامه برای رونق این سنگرهای مقدس و در تراز انقلاب باید مدنظر باشد.

وی با قدردانی از اعضای قرارگاه استانی رسیدگی به امور مساجد استان به اهمیت گسترش فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد زمینه مناسب برای جذب نوجوانان و جوانان و واگذاری برخی امور به آنها تاکید کرد.

امام جمعه یزد با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه انقلاب اسلامی و نسل جوان گفت: مساجد باید با حضور نوجوانان و جوانان، مرکزی فعال در راستای خدمت به مردم و تقویت بنیان‌های دینی و فرهنگی باشد.

وی همچنین تاکید کرد: مساجد باید در سایه همکاری و هم افزایی مردم و تشکل‌های دینی به محور وحدت و سنگر مقاومت تبدیل شوند.

آیت الله ناصری با اشاره به اینکه مسجد در تراز انقلاب برای همه اقشار جامعه دارای برنامه و همواره فعال است بیان کرد: همکاری با مساجد توسط اقشار مختلف و تشکل‌های دینی و فرهنگی باید محور کارها در استان قرار گیرد.