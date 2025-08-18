  1. استانها
  2. یزد
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

مساجد به محور وحدت و سنگر مقاومت تبدیل شوند

مساجد به محور وحدت و سنگر مقاومت تبدیل شوند

یزد-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: مساجد باید در سایه همکاری و هم افزایی مردم و تشکل های دینی به محور وحدت و سنگر مقاومت تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدرضا ناصری امروز در نشست قرارگاه استانی رسیدگی به امور مساجد یزد افزود: بررسی آخرین شرایط مساجد و آسیب شناسی مشکلات و تدوین برنامه برای رونق این سنگرهای مقدس و در تراز انقلاب باید مدنظر باشد.

وی با قدردانی از اعضای قرارگاه استانی رسیدگی به امور مساجد استان به اهمیت گسترش فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد زمینه مناسب برای جذب نوجوانان و جوانان و واگذاری برخی امور به آنها تاکید کرد.

امام جمعه یزد با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه انقلاب اسلامی و نسل جوان گفت: مساجد باید با حضور نوجوانان و جوانان، مرکزی فعال در راستای خدمت به مردم و تقویت بنیان‌های دینی و فرهنگی باشد.

وی همچنین تاکید کرد: مساجد باید در سایه همکاری و هم افزایی مردم و تشکل‌های دینی به محور وحدت و سنگر مقاومت تبدیل شوند.

آیت الله ناصری با اشاره به اینکه مسجد در تراز انقلاب برای همه اقشار جامعه دارای برنامه و همواره فعال است بیان کرد: همکاری با مساجد توسط اقشار مختلف و تشکل‌های دینی و فرهنگی باید محور کارها در استان قرار گیرد.

کد خبر 6564186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها