  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

نشست مهم امنیتی و سیاسی نتانیاهو

رسانه های رژیم صهیونیستی از نشست مهم نخست وزیر این رژیم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، رسانه های رژیم صهیونیستی از نشست مهم امروز نخست وزیر این رژیم خبر دادند.

این منابع بیان کردند: نتانیاهو امروز نشستی سیاسی و امنیتی به منظور بررسی واکنش تل آویو به قصد برخی کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در ماه سپتامبر برگزار خواهد کرد.

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند: احتمال می رود که اسموتریچ خواستار سیطره بر کرانه باختری و انحلال تشکیلات خودگردان، بدون درنگ شود.

گفتنی است که کشورهای متعددی که شماری از آنها اروپایی هستند، در پایان کنفرانسی درباره فلسطین که به ریاست فرانسه و عربستان در نیویورک برگزار شد، برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در نشست آینده مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است سپتامبر آینده برگزار شود، اعلام آمادگی کردند.

کد خبر 6564227

