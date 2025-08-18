نشست مهم امنیتی و سیاسی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، رسانه های رژیم صهیونیستی از نشست مهم امروز نخست وزیر این رژیم خبر دادند.

این منابع بیان کردند: نتانیاهو امروز نشستی سیاسی و امنیتی به منظور بررسی واکنش تل آویو به قصد برخی کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در ماه سپتامبر برگزار خواهد کرد.

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند: احتمال می رود که اسموتریچ خواستار سیطره بر کرانه باختری و انحلال تشکیلات خودگردان، بدون درنگ شود.

گفتنی است که کشورهای متعددی که شماری از آنها اروپایی هستند، در پایان کنفرانسی درباره فلسطین که به ریاست فرانسه و عربستان در نیویورک برگزار شد، برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در نشست آینده مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است سپتامبر آینده برگزار شود، اعلام آمادگی کردند.