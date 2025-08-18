پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، در پیامی با اشاره به همزمانی ایام اربعین حسینی با خبر درگذشت استاد محمود فرشچیان، این ضایعه را مایه اندوه عمیق جامعه هنر و دوستداران معنویت دانست و ضمن تجلیل از جایگاه هنری و آئینی این نگارگر بی‌بدیل، یاد و آثار او را میراثی جاودانه خواند.

متن پیام به شرح زیر است:

در ایام اربعین حسینی که موج عشق و ارادت مؤمنان و آزادگان جهان به سید و سالار شهیدان امام حسین علیه‌السلام جهان خاکی را با یاد ثارالله پیوند زده است، خبر درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر بی‌بدیل ایران‌زمین، دل‌های شیفتگان هنر و معنویت را اندوهگین ساخت.

استاد فرشچیان که خود را «روزه‌خوان حسین‌بن‌علی علیهم‌السلام» با شاهکار ماندگار عصر عاشورا می‌دانست، عمری را در مسیر هنر متعهد و آئینی سپری کرد. هرچند هنر نگارگری ایران اسلامی امروز یکی از بزرگترین ستارگان خود را بدرود می‌گوید، اما آثار جاودان این استاد فرزانه گواهی زنده بر عشق او به دین و فرهنگ ایرانی اسلامی است.

او با نگاهی فراتر از ماده، رنگ و خط را با تسبیحی از ذکر و عشق درآمیخت و هر تصویر را آئینی از ایمان و حقیقت ساخت. آثاری چون عصر عاشورا و طراحی ضریح سیمین و زرین حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام نه تنها شکوه هنر او بلکه عمق پیوندش با مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام را به نمایش می‌گذارد.

هم‌اکنون ۱۷ اثر نفیس استاد فرشچیان در گنجینه موزه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود؛ میراثی گرانقدر و روایتی بی‌کلام از عشق، معنویت و هویت این سرزمین. او در هر اثر از قید مادیت رها شد و نور عالم معنا را بر بوم نقش زد؛ نوری که جاودانه خواهد درخشید.

اینجانب در جوار مضجع منور رضوی، این ضایعه را به محضر جامعه فرهیخته فرهنگ و هنر، خانواده استاد، شاگردان و دوستداران ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و همراهی با اولیای الهی را مسئلت دارم.

احمد مروی

تولیت آستان قدس رضوی