به گزارش خبرگزاری مهر، مجید زند اقطایی در نشست اجرای طرح اقدام مدیریت محله‌محور در استان کرمان عنوان کرد: در طرح مدیریت محله محور، ظرفیت نخبگانی و ذهنی محلات برای مقابله با بحران‌های احتمالی و اتفاقات کمک گرفته می‌شود.

وی افزود: طرح اقدام محله‌محور، ترکیبی از نخبگان هر محله است و با همراهی شوراهای پیشرفت محله، کارها و توزیع خدمات صورت می‌گیرد.

زنداقطایی ادامه داد: این طرح به نوعی همپوشانی طرح‌هایی است که قبلاً به شکل جزیره‌ای اجرا می‌شدند.

وی تاکید کرد: در اجرای این طرح، محلات اولویت‌بندی می‌شوند که خروجی بهتری داشته باشیم.