۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷

طرح مدیریت محله محور با کمک ظرفیت نخبگانی محلات کرمان اجرا می‌شود

کرمان- سرپرست دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان گفت: طرح مدیریت محله محور با کمک ظرفیت نخبگانی محلات استان کرمان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید زند اقطایی در نشست اجرای طرح اقدام مدیریت محله‌محور در استان کرمان عنوان کرد: در طرح مدیریت محله محور، ظرفیت نخبگانی و ذهنی محلات برای مقابله با بحران‌های احتمالی و اتفاقات کمک گرفته می‌شود.

وی افزود: طرح اقدام محله‌محور، ترکیبی از نخبگان هر محله است و با همراهی شوراهای پیشرفت محله، کارها و توزیع خدمات صورت می‌گیرد.

زنداقطایی ادامه داد: این طرح به نوعی همپوشانی طرح‌هایی است که قبلاً به شکل جزیره‌ای اجرا می‌شدند.

وی تاکید کرد: در اجرای این طرح، محلات اولویت‌بندی می‌شوند که خروجی بهتری داشته باشیم.

