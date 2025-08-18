به گزارش خبرگزاری مهر، مجید زند اقطایی در نشست اجرای طرح اقدام مدیریت محلهمحور در استان کرمان عنوان کرد: در طرح مدیریت محله محور، ظرفیت نخبگانی و ذهنی محلات برای مقابله با بحرانهای احتمالی و اتفاقات کمک گرفته میشود.
وی افزود: طرح اقدام محلهمحور، ترکیبی از نخبگان هر محله است و با همراهی شوراهای پیشرفت محله، کارها و توزیع خدمات صورت میگیرد.
زنداقطایی ادامه داد: این طرح به نوعی همپوشانی طرحهایی است که قبلاً به شکل جزیرهای اجرا میشدند.
وی تاکید کرد: در اجرای این طرح، محلات اولویتبندی میشوند که خروجی بهتری داشته باشیم.
