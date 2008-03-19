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۲۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۳

با هدف استفاده در امور درمانی؛

میکروسکوپ مولکولی ویژه تلفنهای همراه ساخته شد

میکروسکوپ مولکولی ویژه تلفنهای همراه ساخته شد

دانشمندان میکروسکوپ مولکولی برای تلفنهای همراه ساخته اند که می تواند در تشخیص بیماری به کار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این میکروسکوپ ویژه که به وسیله محققان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی طراحی و ساخته شده است از توان فوق العاده ای در درشت نمایی برخوردار است.

این فناوری نوین که در حقیقت نوعی دوربین ویژه تلفنهای همراه محسوب می شود، کاربران در مناطق دوردست را قادر می سازد تا تصاویر با ضریب شفافیت بالایی از سلولهای خونی بیماران ثبت کنند.

این تصاویر در ادامه به مراکز پزشکی ارسال می شود تا متخصصان درمانی بررسیهای لازم را بر روی آنها به عمل آورند.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، محققان امیدوارند تا این فناوری ابتکاری به بیمارانی که در نواحی دوردست و دورافتاده زندگی می کنند کمک کند تا نظارت دقیقتری بر وضعیت سلامتی خود داشته باشند.

ابداع کنندگان این فناوری می گویند این دوربین میکروسکوپی به جهت برخوراری از قابلیتهای منحصربفرد و دقت بالا، تصاویری در اختیار پزشکان قرار می دهد که دارای جزئیات کافی بوده و پزشک می تواند بر اساس آن تصمیم گیری کند.

کد مطلب 656434

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