خاطرات آزادگان ثبت نشود دیگر کسی قادر به روایت آن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «روایت ناگفتههای روزهای اول تبادل اسرای ایرانی و عراقی» امروز دوشنبه ۲۷ مرداد با حضور سردار عباس بایرامی رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت، سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سید محمودرضا آقامیری مسئول تبادل اسرای ایرانی در دوران دفاع مقدس و رئیس فعلی دانشگاه شهید بهشتی و دیگر مسئولان وقت کمیسیون اسرا در دوران دفاع مقدس، در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
سردار عباس بایرامی رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت در این نشست، ضمن تبریک سالروز ورود آزادگان به کشورمان گفت: معتقدیم آزادگان بخش مهمی از تاریخی کشور هستند که باید خاطرات آنها روایت شود.
رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت افزود: برخی از خاطرات اسرا دریافت و مکتوب شده است، اما خیلی از مطالب این عزیزان هنوز ناگفته مانده است؛ در حالی که نیازمند تولید کتاب و آثار ادبی و هنری در خصوص آزادگان هستیم.
جابهجایی ۱۴۰ هزار اسیر در مدتی کوتاه
در ادامه سید محمودرضا آقامیری مسئول تبادل اسرای ایرانی در دوران دفاع مقدس و رئیس فعلی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست، بر لزوم ثبت و ضبط خاطرات آزادگان تأکید کرد و گفت: اگر خاطرات اسرا در دوران دفاع مقدس ثبت نشود، ممکن است دیگر کسی قادر به روایت دقیق این بخش مهم از تاریخ نباشد.
مسئول تبادل اسرای ایرانی در دوران دفاع مقدس تجربه اسارت و تبادل اسرا را یکی از رویدادهای تاریخی کمنظیر توصیف کرد و افزود: این تجربه در کشورهای مختلف تکرار شدنی نیست و چه بسا تنها در طول قرنها یکبار اتفاق بیفتد. بنابراین ضروری است این خاطرات برای تاریخ و نسلهای آینده مکتوب و مستند شود.
آقامیری با اشاره به جابهجایی ۱۴۰ هزار اسیر در مدتی کوتاه، گفت: تاریخ شفاهی این بخش از تاریخ دفاع مقدس باید به تاریخ مکتوب تبدیل شود و شخصاً نسبت به تحریف احتمالی این خاطرات نگران هستم.
وی در ادامه به بیان برخی خاطرات از روند تبادل اسرا پرداخت و گفت: محرم سال ۱۳۶۹ و پس از یک دوره مذاکرات فشرده، موضوع تبادل اسرا آغاز شد. آن زمان برای تهیه ۴۰ هزار دست کت و شلوار و کفش برای آزادگان با مشکلات جدی مواجه بودیم و چنین حجم وسیعی در بازار وجود نداشت.
مسئول تبادل اسرای ایرانی در دوران دفاع مقدس گفت: در روند تبادل اسرا برای ما مهم بود که با تحویل خلبان و پزشک بعثی، حتماً خلبان و پزشک تحویل بگیریم. در یک مرحله، زمانی که قرار بود از هر طرف ۱۰۰ نفر آزاد شود، طرف بعثی تنها ۷ اسیر ایرانی را برای تبادل با ۱۰۰ اسیر عراقی آماده کرده بود که با مخالفت ما روبهرو شد.
وی با تأکید بر اینکه در جریان تبادل اسرا صحنههای ارزشمند و ماندگاری خلق شد، گفت: پرداختن به این موضوع بهویژه برای نسل آینده ضروری است تا بدانند در کشور چه رخدادهای مهمی به وقوع پیوسته است.
مقاومت آزادگان در اسارت دشمن با مقاومت در میدان جنگ تفاوت اساسی دارد
در ادامه سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، فعالیتهای مؤسسه پیام آزادگان در حوزه اسرا را ارزشمند و تأثیرگذار توصیف کرد و گفت: ماهیت کار این مؤسسه پژوهشی است و با آرامش، به دور از نگاه تبلیغاتی انجام میشود.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اشاره به نخستین آشنایی خود با روایت آزادگان در سال ۱۳۷۷ از طریق راهیان نور، افزود: یک کتاب، جمله، سند یا مقاله میتواند مسیر زندگی یک جوان را تغییر دهد؛ همانطور که راهیان نور و دفاع مقدس مسیر زندگی ما را متحول ساخت.
سردار امیریان با تأکید بر ضرورت تولید آثار فرهنگی فاخر درباره دفاع مقدس، گفت: اگر در این زمینه بهتر عمل میکردیم، بخشی از جامعه که نگاه خاکستری دارند نیز در مسیری متفاوتتر در همسویی با ارزشهای آن دوران قرار میگرفتند.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اشاره به تفاوت آزادگان و رزمندگان گفت: آزادگان در اسارت دشمن و در شرایطی که به ظاهر حجت بر آنان تمام شده بود، مقاومت کردند؛ این نوع مقاومت با مقاومت در میدان جنگ تفاوت اساسی دارد.
وی افزود: ادبیات اسارت، دارای ویژگیها و اندیشهای خاص بوده که درسآموز، تربیتکننده و الهامبخش است و میتواند به عنوان الگویی ارزشمند مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس وظیفه این موزه را حمایت از چاپ و انتشار خاطرات اسرا عنوان کرد و گفت: این موزه تمام ظرفیت خود را برای انتقال مفاهیم مرتبط با اسرا به کار خواهد بست.
در بخش پایانی این مراسم از کتاب «راهیافتگان روحالله» دربرگیرنده اسناد و نامههای اسرای عراقی به کوشش خدیجه سلطانیان و ترجمه محمدحسن محمدی رونمایی شد.
