لزوم تبیین دستاوردهای نظام و خدمت صادقانه به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه صفر و شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) اظهار کرد: امیدواریم همگان مشمول عنایات اهل بیت (ع) قرار بگیریم و در مسیر خدمت به مردم صادقانه گام برداریم.

امام جمعه گناوه با اشاره به در پیش بودن هفته دولت و گرامیداشت یاد همه شهدا به خصوص شهدای دولت گفت: هفته دولت فرصت ارزشمندی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و اطلاع رسانی و تبیین خدمات و دستاوردهای نظام مقدس اسلامی است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید فرموده‌اند که اطلاع‌رسانی خدمات نظام باید به درستی صورت گیرد، چرا که در طول بیش از چهار دهه عمر پربرکت نظام مقدس اسلامی، علی‌رغم فشارها و تحریم‌ها، دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده است که باید به درستی تبیین شود.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم دولتمردان ساده‌زیستی، مردم‌داری و حضور در میان مردم است و اگر امروز مدیران در کنار مردم و آشنا با مشکلات آنان باشند، قطعاً راهگشای مسائل خواهند بود.

امام جمعه گناوه بیان کرد: به تعبیر فرمایش رهبر معظم انقلاب امروز همه باید به دولت کمک کنند و اگر دولت و رئیس جمهور موفق شود نظام موفق شده است و اگر یک مسئول ناکارآمد باشد و نتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد قطعاً پای نظام، دین و قرآن تصور خواهد شد.

حجت‌الاسلام رکنی‌حسینی با اشاره به سالگرد بازگشت آزادگان در ۲۶ مرداد گفت: آزادگان سرافراز با صبر و استقامت خود مایه عزت و سربلندی کشور شدند و یاد و خاطره سیدالاسرا مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی و همه شهدای آزاده را گرامی می‌داریم.

سیره و اخلاق پیامبر (ص) الگوی همه مسئولان و آحاد جامعه

وی به آیه ۱۲۸ سوره توبه اشاره کرد و بیان کرد: خداوند دو صفت خود «رحمانیت» و «رحیمیت» را تنها به پیغمبر اسلام (ص) داده است.

وی بیان کرد: قرآن کریم پیامبر اسلام (ص) را رئوف و رحیم معرفی می‌کند و پیغمبر از جان و نفس مردم است و درد و رنج آنان را از خود می‌داند؛ امروز نیز باید سیره و اخلاق پیامبر الگوی همه مسئولان و آحاد جامعه در زندگی فردی و اجتماعی قرار گیرد.

امام جمعه گناوه در پایان با اشاره به اجتماع عظیم اربعین حسینی گفت: اقیانوس بی نظیر الهی و توحیدی و مردمی اربعین حسینی یک قدرت نرم و تمدن‌ساز برای جهان اسلام است که با وحدت ملت‌ها و حضور پیروان ادیان مختلف با شکوه هر چه تمام تر برگزار شد و جلوه‌ای از همدلی و مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی را نشان داد.

در این آئین که هادی اخلاقی مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر حضور داشت، «حمیده سراجی» به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان گناوه با حکم استاندار بوشهر منصوب و معرفی شد.