  1. استانها
  2. تهران
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲

بسته خبری ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ استان تهران

بسته خبری ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ استان تهران

تهران- در بسته خبری دوشنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه می‌پردازیم.

دریافت 9 MB
کد خبر 6564436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها