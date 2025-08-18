به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی عصر دوشنبه در نشست هم اندیشی رفع ناترازی‌های انرژی در استان مرکزی در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: متأسفانه کولرهای گازی بی‌کیفیت و قاچاق، سهم بزرگی در افزایش بار شبکه برق دارند، برخی واحدهای مسکونی حتی تا ۱۱ کولر گازی هم نصب کرده‌اند که این موضوع در محاسبات بار شبکه دیده نشده است.

وی افزود: صنعت برق سه بخش تولید، انتقال و توزیع دارد که ۸۵ درصد تولید آن از طریق نیروگاه‌های حرارتی با سوخت فسیلی انجام می‌شود و این روش آلایندگی بالایی دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: اگر چه در بخش تجدیدپذیرها، ظرفیت تولید به ۲۰۰۰ مگاوات رسیده، اما نسبت به سال گذشته رشد دوبرابری داشته‌ایم و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

محمودی با اشاره به افزایش مصرف برق در فصل گرما گفت: در حالی که مصرف معمول کشور بین ۴۰ تا ۴۵ هزار مگاوات است، این رقم در تابستان به ۸۰ هزار مگاوات می‌رسد که حدود ۳۵ هزار مگاوات آن تنها صرف سرمایش می‌شود.



وی با اشاره به مصوبه هیئت دولت برای ممنوعیت تولید کولرهای آبی غیراستاندارد گفت: کولرهای آبی جدید (VC) مصرف برق کمتری دارند، اما متأسفانه هنوز بسیاری از واحدها از کولرهای گازی پر مصرف استفاده می‌کنند.

تأکید بر عایق‌کاری ساختمان‌ها

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی همچنین بر لزوم اجرای مبحث ۱۹ مقررات ساختمان‌سازی (عایق‌کاری) تأکید کرد و گفت: در حال حاضر ساختمان‌ها بدون عایق‌بندی مناسب ساخته می‌شوند و این باعث وابستگی شدید به کولرهای گازی شده است.

وی بیان کرد: برای تشویق مردم جهت بهره‌گیری از ظرفیت سیستم‌های سرمایشی کم‌مصرف، می‌توان مشوق‌هایی مانند تسهیلات یا الزام نصب پنل‌های خورشیدی در نظر گرفت.

محمودی تأکید کرد: انتظار است سایر مسئولان با افزایش تعامل و همکاری، زمینه کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهینه بار شبکه را فراهم کنند.

قوانین فعلی پاسخگوی نیازهای نظارت و نگهداری ساختمان نیست

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با تأکید بر ضرورت نگهداری اصولی از بناهای شهری، خواستار اصلاح قوانین موجود جهت ارتقا ایمنی و افزایش عمر مفید ساختمان‌ها در کشور شد.

سعید گازرانی اظهار کرد: بسیاری از ساختمان‌ها پس از احداث، بدون هیچ‌گونه نظارت دوره‌ای و بازرسی فنی رها می‌شوند و همین مسئله موجب کاهش عمر سازه، افزایش خطرات ایمنی و تحمیل خسارات سنگین در بلندمدت شده است.‌

وی افزود: در حال حاضر مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که به موضوع مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها می‌پردازد، اجرایی نشده و ضمانت قانونی برای ورود گروه‌های بازرسی به ساختمان‌ها وجود ندارد.

گازرانی تصریح کرد: با وجود آمادگی کامل گروه‌های بازرسی سازمان نظام مهندسی برای نظارت بر وضعیت نما، تأسیسات و سازه‌های ساختمانی، به دلیل محدودیت‌های قانونی و فقدان مجوزهای لازم، امکان ورود و اعمال نظارت مؤثر بر ساختمان‌ها وجود ندارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی گفت: پیشنهاد می‌شود مجوزهای استانی برای ورود بازرسان فنی به ساختمان‌ها صادر شود تا با همکاری دستگاه قضائی و مسئولان، الگویی قانونی در استان مرکزی تدوین و در سایر استان‌ها نیز قابل اجرا باشد.

گازرانی گفت: در صورت سقوط سنگ از نمای ساختمان و بروز خسارت جانی یا مالی، مدیر ساختمان مسئول شناخته می‌شود؛ از این رو آگاهی بخشی و فرهنگ‌سازی در خصوص مسئولیت‌های مدیران ساختمان ضروری است.

تصمیمات شهری باید بر پایه تبادل نظر کارشناسان و متخصصان فنی اتخاذ شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با انتقاد از نحوه جذب گسترده مهندسان بدون توجه به نیاز بازار کار گفت: در سال گذشته بیش از یک هزار و ۲۰۰ َنفر از مجموع مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان مسئولیت اجرای یک متر پروژه نیز به آنها واگذار نشده است.

وی تصریح کرد: این روند بدون برنامه‌ریزی، باعث افزایش مطالبه‌گری بدون پشتوانه اجرایی شده است.

گازرانی افزود: پیشنهاد می‌شود شورای حل اختلاف تخصصی ویژه ساختمان در دادگستری تشکیل شود تا رسیدگی به پرونده‌های فنی و اختلافات سازندگان با مشارکت فنی کارشناسان خبره انجام شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی تأکید کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی فصلی با حضور مسئولان شهری، مهندسان و کارشناسان مورد تاکید است تا با تبادل نظر درباره موضوعاتی چون ترافیک شهری، ایمنی نماها و کیفیت ساخت‌وساز، تصمیمات مدیریتی دقیق‌تر و علمی‌تری اتخاذ شود.