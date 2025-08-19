آغاز عملیات تنظیف، رفت و روب و شستشوی معابر به صورت شبانه در کرمانشاه

افشار عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات شستشوی جداول، مخازن زباله، کانالها و کانواهای سطح شهر کرمانشاه با هدف ارتقای بهداشت عمومی و زیباسازی شهری در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این اقدام به صورت جهادی و گروهی در سطح مناطق هشتگانه شهر کرمانشاه اجرا میشود و مقرر شده است که هر هفته ۲ شب، عملیات شستشو بهطور گسترده و سازمانیافته انجام گیرد.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه این طرح مجزا از برنامههای روزانه تنظیف شهری است، عنوان کرد: علاوه بر دو شب در هفته که به صورت ویژه شستشو و تنظیف اجرا میشود، در سایر روزها نیز عملیات شستشوی روزانه بهطور مستمر ادامه دارد.
عبدی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۴ دستگاه خودروی تخصصی شستشو بههمراه نیروهای خدماتی در هشت منطقه شهرداری مشغول فعالیت هستند و عملیات به صورت شبانه در مناطق مختلف اجرا میشود.
وی با اشاره به بهکارگیری نیروی انسانی برای اجرای این طرح، گفت: در مجموع ۷۴ نفر نیرو بههمراه رانندگان خودروها در بحث شستشو و تنظیف شهری مشارکت دارند و تلاش میکنند تا محیطی پاکیزه و سالم برای شهروندان فراهم شود.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه تاکید کرد: در این طرح هر شب یک منطقه شهری بهطور کامل شستشو و تنظیف میشود و این برنامه فعلاً بهصورت ۲ شب در هفته در حال اجراست.
عبدی خاطرنشان کرد: در صورت موفقیت و رضایتبخش بودن نتایج این برنامه، عملیات شستشو و تنظیف شبانه بهطور مستمر تا ایام عید نوروز ادامه پیدا خواهد کرد.
