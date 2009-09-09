  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۱۴

از ابتدای امسال؛

حجم زباله های شهری در کرمانشاه افزایش چشمگیری داشته است

حجم زباله های شهری در کرمانشاه افزایش چشمگیری داشته است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست شهرداری کرمانشاه گفت: میزان حجم زباله‌های جمع‌آوری شده از سوی شرکت خدمات شهری نوین شهرداری از ابتدای سال تاکنون میزان قابل توجهی افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر رحیمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت خدمات شهری نوین شهرداری کرمانشاه به طور شبانه‌روز در سه شیفت ‌کاری در جهت تامین رفاه عمومی و اعتلای سطح بهداشت شهری اقدام به تنظیف خیابانها و معابر و جمع‌آوری و حمل زباله‌های سطح شهر کرمانشاه می کنند.

 

رحیمی افزود: برای جمع ‌آوری زباله‌های سطح شهر بیش از 60 دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند که از این تعداد 34 دستگاه متعلق به شرکت نوین است و نکته دیگر اینکه زباله‌های جمع‌آوری شده در خارج از محدوده شهری زیرنظر کارشناسان بهداشتی شهرداری به صورت علمی دفن می‌شود.

 

وی از مدیریت و پرسنل شرکت مذکور جهت تلاشهای بی‌وقفه تقدیر کرد و گفت: از آنجا که افزایش اعتماد عمومی نسبت به شهرداری و اعتلای سطح رضایتمندی شهروندان و تکریم عملی آنها از سوی پرسنل شهرداری از اصول کاری ما به شمار می‌رود، بایستی تمام نیروی انسانی به ویژه کارگرانی که به طور مستقیم با مردم سر و کار دارند در راستای تحقق اهداف مذکور با جدیت تلاش نمایند.

 

رحیمی تصریح کرد: افزایش روبه رشد حجم زباله‌های شهری ریشه در مسائل فرهنگی بخش عمده‌ای از شهروندان ما دارد.

 

سرپرست شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر فعالیتهای شهرداری فرهنگ محور باشد و ضمن آموزش فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ شهروندی بتوانیم سطح فرهنگی شهروندان را بالا ببریم به همان میزان می‌توانیم بخش عمده‌ای از هزینه‌های سنگینی که در حوزه رفت ‌و روب معابر، خیابانها و .... و نیز جمع‌آوری زباله‌ها و ... صرف می‌شود را کاهش دهیم.

کد مطلب 944460

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها