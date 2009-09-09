حجم زباله های شهری در کرمانشاه افزایش چشمگیری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر رحیمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت خدمات شهری نوین شهرداری کرمانشاه به طور شبانهروز در سه شیفت کاری در جهت تامین رفاه عمومی و اعتلای سطح بهداشت شهری اقدام به تنظیف خیابانها و معابر و جمعآوری و حمل زبالههای سطح شهر کرمانشاه می کنند.
رحیمی افزود: برای جمع آوری زبالههای سطح شهر بیش از 60 دستگاه خودروی سنگین و نیمهسنگین به صورت شبانهروزی در حال فعالیت هستند که از این تعداد 34 دستگاه متعلق به شرکت نوین است و نکته دیگر اینکه زبالههای جمعآوری شده در خارج از محدوده شهری زیرنظر کارشناسان بهداشتی شهرداری به صورت علمی دفن میشود.
وی از مدیریت و پرسنل شرکت مذکور جهت تلاشهای بیوقفه تقدیر کرد و گفت: از آنجا که افزایش اعتماد عمومی نسبت به شهرداری و اعتلای سطح رضایتمندی شهروندان و تکریم عملی آنها از سوی پرسنل شهرداری از اصول کاری ما به شمار میرود، بایستی تمام نیروی انسانی به ویژه کارگرانی که به طور مستقیم با مردم سر و کار دارند در راستای تحقق اهداف مذکور با جدیت تلاش نمایند.
رحیمی تصریح کرد: افزایش روبه رشد حجم زبالههای شهری ریشه در مسائل فرهنگی بخش عمدهای از شهروندان ما دارد.
سرپرست شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر فعالیتهای شهرداری فرهنگ محور باشد و ضمن آموزش فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ شهروندی بتوانیم سطح فرهنگی شهروندان را بالا ببریم به همان میزان میتوانیم بخش عمدهای از هزینههای سنگینی که در حوزه رفت و روب معابر، خیابانها و .... و نیز جمعآوری زبالهها و ... صرف میشود را کاهش دهیم.
