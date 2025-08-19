  1. اقتصاد
واگذاری های دولت آسیب شناسی شد

در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تمامی واگذاری های دولت آسیب شناسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اقتصاد اعلام کرد: نظر به برگزاری اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دولت چهاردهم و تاکید رئیس جمهور در خصوص بررسی چالش‌های پیش روی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن در امر واگذاری‌ها و ارائه راهکار جهت تغییر رویکرد، جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به همت معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی برگزار شد.

در این جلسه که علاوه بر نمایندگان اعضای شورای عالی اصل ۴۴ از صاحب‌نظران اقتصادی دعوت به عمل آمده بود، ضمن ارائه تصویری از گذشته و آینده واگذاری‌ها؛ آسیب‌های کلیدی حوزه واگذاری‌ها از جمله واگذاری بابت رد دیون، واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی واقعی و عدم تنوع در روش‌های واگذاری مورد اشاره قرار گرفت و بر این اساس مقرر شد در جلسات آتی کمیسیون تخصصی راهکارهای رفع این آسیب‌ها توسط اعضای کمیسیون ارائه شود.

