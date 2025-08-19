واگذاری های دولت آسیب شناسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اقتصاد اعلام کرد: نظر به برگزاری اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دولت چهاردهم و تاکید رئیس جمهور در خصوص بررسی چالش‌های پیش روی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن در امر واگذاری‌ها و ارائه راهکار جهت تغییر رویکرد، جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به همت معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی برگزار شد.

در این جلسه که علاوه بر نمایندگان اعضای شورای عالی اصل ۴۴ از صاحب‌نظران اقتصادی دعوت به عمل آمده بود، ضمن ارائه تصویری از گذشته و آینده واگذاری‌ها؛ آسیب‌های کلیدی حوزه واگذاری‌ها از جمله واگذاری بابت رد دیون، واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی واقعی و عدم تنوع در روش‌های واگذاری مورد اشاره قرار گرفت و بر این اساس مقرر شد در جلسات آتی کمیسیون تخصصی راهکارهای رفع این آسیب‌ها توسط اعضای کمیسیون ارائه شود.