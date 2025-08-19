ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با تراکتور/ چند تغییر از سوی ساپینتو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر امروز سه شنبه و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه خالی از تماشاگر شهید سلیمانی تبریز به مصاف هم می‌روند. ریکاردو ساپینتو در این بازی رستم آشورماتوف و جلال الدین ماشاریپوف دو بازیکن ازبکستانی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت و سایر بازیکنان برای همراهی این تیم مشکلی نخواهند داشت. بر خلاف بازی سوپرجام که ساپینتو از ترکیب ۲-۵-۳ استفاده کرد در این بازی از سیستم ۲-۴-۴ استفاده می‌کند.

در این دیدار ساپینتو بار دیگر از آنتونیو آدان در ترکیب تیمش به عنوان دروازه بان اول استفاده خواهد کرد. در خط دفاعی و بر خلاف بازی سوپرجام که منجر به شکست استقلال شد، ساپینتو از چهار بازیکن استفاده می‌کند. عارف آقاسی در کنار آرمین سهرابیان دو بازیکن قلب خط دفاعی آبی‌ها خواهند بود. در سمت راست صالح حردانی به ترکیب استقلال باز خواهد گشت و در سمت چپ خط دفاعی هم ابوالفضل جلالی قرار می‌گیرد.

دیدیه اندونگ در کنار امیرمحمد رزاقی نیا دو بازیکن خط هافبک استقلال خواهند بود و رامین رضائیان به عنوان وینگر راست و علیرضا کوشکی به عنوان وینگر چپ به کار گرفته خواهند شد. روزبه چشمی به دلیل مصدومیتی که در بازی سوپرجام برای وی رخ داد به احتمال زیاد در ترکیب اصلی قرار نمی‌گیرد اما مشکلی برای همراهی استقلال ندارد.

محمدرضا آزادی به عنوان تنها مهاجم نوک استقلال بازی خواهد کرد و محمد حسین اسلامی هم پشت سر او به احتمال زیاد قرار می‌گیرد.

ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با تراکتور به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، رامین رضائیان، علیرضا کوشکی، محمدحسین اسلامی و محمدرضا آزادی