دردسر جدید برای استقلال/ یک بازیکن باید از فهرست کنار گذاشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال پس از جذب سه بازیکن جدید، اکنون لیست بزرگسالان خود را پر کرده است. این موضوع باعث شده آبی‌ها برای نهایی کردن فهرست‌شان با یک تصمیم مهم مواجه شوند.

بر اساس قوانین سازمان لیگ، هر تیم می‌تواند تعداد ۲۰ بازیکن بزرگسال در لیست داشته باشد. استقلال با سه خرید اخیر به سقف مجاز رسیده و حالا ادامه حضور عیسی آل‌کثیر می‌تواند این لیست را با مشکل مواجه کند.

در صورت جدایی عیسی آل‌کثیر، این معضل به طور طبیعی برطرف خواهد شد و لیست آبی‌ها بدون تغییر خاصی تکمیل می‌شود. اما اگر این مهاجم در استقلال ماندنی شود، احتمالاً مدیران باشگاه و کادر فنی مجبور خواهند شد نام یک بازیکن را از لیست خارج کند که در این حالت جلال‌الدین ماشاریپوف هافبک ازبکستانی که در حال حاضر مصدوم است به احتمال زیاد تا نیم فصل از لیست استقلال خارج خواهد شد.

از سوی دیگر، بحث انتقال آل‌کثیر به ملوان بندرانزلی جدی‌تر از همیشه دنبال می‌شود. مذاکرات میان دو باشگاه و این بازیکن در جریان است و به نظر می‌رسد ظرف فردا وضعیت نهایی این انتقال مشخص خواهد شد. در صورت توافق نهایی، استقلال می‌تواند بدون هیچ دغدغه‌ای لیست بزرگسالان خود را نهایی کرده و با خیال آسوده به استقبال فصل جدید برود.

به این ترتیب، همه نگاه‌ها به تصمیم نهایی درباره آل‌کثیر دوخته شده است؛ تصمیمی که نه‌تنها سرنوشت این مهاجم باتجربه، بلکه وضعیت لیست استقلال و حتی آینده ماشاریپوف در جمع آبی‌پوشان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.