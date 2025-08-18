یاسر آسانی تا هفته آینده در استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در رابطه با یاسر آسانی وینگر جدید این تیم که در عضویت باشگاه گوانگژو کره جنوبی است، گفت: ابتدا قرارداد آسانی با استقلال به مدت یک فصل و نیم بود اما به درخواست ریکاردو ساپینتو که اصرار داشت این بازیکن زودتر به جمع سایر بازیکنان اضافه شود، صحبت‌هایی شکل گرفت تا به مدت زمان قرارداد آسانی اضافه شود تا با پرداخت رقمی او زودتر به تیم اضافه شود.

او ادامه داد: حداکثر تا دوشنبه هفته آینده آسانی به تهران می‌آید تا به تیم استقلال اضافه شود.