به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در آستانه پایان فعالیت‌های خود در فصل نقل و انتقالات پیش فصل قرار دارد و طبق برنامه مدیران باشگاه، آبی‌پوشان پایتخت با جذب سه بازیکن کلیدی لیست خود را تکمیل خواهند کرد.

بر این اساس، استقلال برای تقویت خطوط مختلف تیم سراغ بازیکنان مطرح رفته است. موسی جنپو، وینگر - مهاجم اهل مالی، یکی از خریدهای جدید آبی‌ها خواهد بود که با سرعت و توانایی بالای هجومی‌اش می‌تواند دست ساپینتو را در خط حمله بازتر کند.

علاوه بر او علی کریمی هافبک ملی‌پوش ایرانی کایسری‌اسپور ترکیه کارهای انتقال او به استقلال نهایی شده است؛ بازیکنی که تجربه بین‌المللی و توانایی بالای بازی‌سازی او می‌تواند خلأ خط میانی استقلال را برطرف سازد.

سومین خرید قطعی استقلال عارف غلامی، مدافع فصل گذشته تراکتور است. این بازیکن قراردادش را با آبی‌پوشان امضا کرده و تنها مراسم رونمایی رسمی او باقی مانده است.

از سوی دیگر، وضعیت یاسر آسانی نیز مشخص شد. قرارداد این بازیکن با اضافه شدن نیم‌فصل دیگر به توافق دو ساله تبدیل شده و حداکثر تا هفته آینده برای پیوستن به تمرینات استقلال راهی تهران خواهد شد.

به این ترتیب، استقلال پس از هفته‌ها مذاکره و رایزنی، با جذب این سه بازیکن مطرح فعالیت نقل و انتقالاتی خود را به پایان می‌رساند و حالا هواداران امیدوارند تیم‌شان با ترکیبی کامل و قدرتمند وارد لیگ بیست و پنجم شود.