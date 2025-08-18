به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین ماشاریپوف در اردوی تیم فوتبال استقلال در کشور ترکیه دچار مصدومیت از ناحیه زانو شد.

در همین حال این بازیکن با حضور در تهران MRI داد که پزشکان استقلال تشخیص دادند رباط صلیبی وی دچار پارگی شده و باید عمل جراحی کند. اما این بازیکن در تماس با پزشکان تیم ملی ازبکستان از این کار صرف نظر و اعلام کرده که با انجام تمرینات مناسب خود را به مسابقات خواهد رساند و عمل جراحی نمی‌کند.

باشگاه استقلال منتظر وضعیت نهایی این بازیکن است تا در رابطه با لیست بازیکنان خود تصمیم نهایی را بگیرد.