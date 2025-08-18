افشای نام مقصران قرارداد استقلال با مهاجم پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در رابطه با عقد قرارداد با عیسی آل کثیر، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: این بازیکن در لیست ساپینتو وجود داشت و مدرک کتبی آن موجود است، اما پس از جو هواداران او از بابت جذب آل‌کثیر منصرف شد.

تاجرنیا ادامه داد: از کسانی که در اطراف ساپینتو بوده‌اند از جمله سرپرست تیم (بیژن طاهری)، خسرو حیدری (مربی استقلال) و علی نظری جویباری (مدیرعامل وقت باشگاه استقلال) گلایه دارم که چرا زودتر ساپینتو را از جو هواداران بابت جذب آل‌کثیر خبر دار نکردند.

او افزود: قطعاً این بازیکن در فصل جاری در تیم استقلال نخواهد بود و طی امروز و فردا مقصد او مشخص می‌شود.