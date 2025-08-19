عارف غلامی بدون معارفه رسمی در لیست استقلال + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال استقلال و تراکتور در هفته اول رقابتهای لیگ برتر فصل بیست و پنجم، سهشنبه ۲۸ مرداد و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز به مصاف هم میروند.
باشگاه استقلال با وجود اینکه با عارف غلامی، مدافع فصل گذشته تراکتور، قرارداد امضا کرده، تا به امروز این خبر را به صورت رسمی در رسانه خود اعلام نکرده است.
با این حال، مدیران استقلال در روزهای گذشته کارت بازی غلامی را از سازمان لیگ دریافت کردهاند و این بازیکن امروز در میان نیمکتنشینان آبیپوش حضور دارد. طبق تصمیم کادر فنی، غلامی در صورت صلاحدید میتواند برای استقلال به میدان برود.
