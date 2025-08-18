دلیل عقد قرارداد استقلال با غلامی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، عارف غلامی مدافع فصل گذشته تیم فوتبال تراکتور با عقد قراردادی راهی تیم استقلال شده است تا در فصل جاری شاگرد ریکاردو ساپینتو شود.

در همین حال علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال توضیح داد: این بازیکن از ابتدا در لیست بازیکنان مدنظر ریکاردو ساپینتو وجود داشت و مذاکرات با او شکل گرفت.

او ادامه داد: پس از اشتباهات بازیکنان در خط دفاعی در بازی سوپرجام مقابل تراکتور، ساپینتو اصرار زیادی به جذب عارف غلامی داشت و با او به تفاهم رسیدم و در تمرینات استقلال پس از بازی سوپرجام حضور داشته است.