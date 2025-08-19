پایان موج بازگشت زوار اربعین؛ تردد در مرز خسروی میلیونی شد

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز گذشته (دوشنبه، ۲۷ مرداد) ۵ هزار ۴۷۵ نفر از مرز خسروی تردد کردند، گفت: از این تعداد ۴ هزار و ۷۶۸ نفر از مرز خسروی به کشور برگشته و ۷۰۷ نفر نیز از این مرز خارج شدند.

وی با بیان اینکه مجموع تردد صورت گرفته از مرز خسروی از ابتدای ماه صفر تا پایان روز گذشته به یک میلیون و ۲۵۲ نفر رسید، افزود: از این تعداد ۵۲۰ هزار و ۲۶۲ نفر از مرز خسروی خارج شده و ۴۷۹ هزار و ۹۹۰ نفر هم از طریق این مرز به کشور برگشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به کاهش قابل توجه تردد زوار از مرز خسروی، اظهار کرد: موج بازگشت زوار به پایان رسیده است.

خسروی خاطرنشان کرد: البته تردد از مرز خسروی چه در مسیر رفت و چه برگشت ادامه دارد و خدمت‌رسانی به زوار نیز همچنان انجام می‌شود.

وی گفت: اربعین امسال با همکاری دستگاه‌های مربوطه خدمات رسانی مناسبی به زوار در مرز خسروی صورت گرفت که رضایت زوار را به دنبال داشت.

خسروی با بیان اینکه مرز خسروی در تمام طول سال پذیرای زوار عتبات عالیات است، گفت: با توجه به ظرفیت‌های مناسبی که در این مرز وجود دارد، این آمادگی را داریم که در طول سال پذیرای زوار از سراسر کشور باشیم.