در صورت گم شدن وسایل در مترو چه اقدامی باید انجام داد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات شرکت بهرهبرداری متروی تهران وحومه گفت: با توجه به انتقال ستاد اشیای پیدا شده به ایستگاه بهارستان، شماره تماس این ستاد نیز تغییر کرده و شهروندان برای پیگیری اشیای گمشده باید با شماره جدید ۰۲۱۶۴۵۳۶۴۵۴ تماس بگیرند
وی تأکید کرد: این تغییر به منظور بهبود خدماترسانی و تسهیل دسترسی شهروندان انجام شده و تنها شماره جدید معتبر خواهد بود.
مدیر ارتباطات شرکت بهرهبرداری متروی تهران وحومه در پایان عنوان کرد: ساعت کاری ستاد اشیا پیدا شده از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۷:۳۰ و پنجشنبهها از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ است.
نظر شما