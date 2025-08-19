در صورت گم شدن وسایل در مترو چه اقدامی باید انجام داد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات شرکت بهره‌برداری متروی تهران وحومه گفت: با توجه به انتقال ستاد اشیای پیدا شده به ایستگاه بهارستان، شماره تماس این ستاد نیز تغییر کرده و شهروندان برای پیگیری اشیای گمشده باید با شماره جدید ۰۲۱۶۴۵۳۶۴۵۴ تماس بگیرند

وی تأکید کرد: این تغییر به منظور بهبود خدمات‌رسانی و تسهیل دسترسی شهروندان انجام شده و تنها شماره جدید معتبر خواهد بود.

مدیر ارتباطات شرکت بهره‌برداری متروی تهران وحومه در پایان عنوان کرد: ساعت کاری ستاد اشیا پیدا شده از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۷:۳۰ و پنجشنبه‌ها از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ است.