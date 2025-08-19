  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۵

در صورت گم شدن وسایل در مترو چه اقدامی باید انجام داد؟

در صورت گم شدن وسایل در مترو چه اقدامی باید انجام داد؟

مدیر ارتباطات شرکت بهره‌برداری متروی تهران وحومه، از تغییر شماره تماس ستاد اشیای پیدا شده در مترو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات شرکت بهره‌برداری متروی تهران وحومه گفت: با توجه به انتقال ستاد اشیای پیدا شده به ایستگاه بهارستان، شماره تماس این ستاد نیز تغییر کرده و شهروندان برای پیگیری اشیای گمشده باید با شماره جدید ۰۲۱۶۴۵۳۶۴۵۴ تماس بگیرند

وی تأکید کرد: این تغییر به منظور بهبود خدمات‌رسانی و تسهیل دسترسی شهروندان انجام شده و تنها شماره جدید معتبر خواهد بود.

مدیر ارتباطات شرکت بهره‌برداری متروی تهران وحومه در پایان عنوان کرد: ساعت کاری ستاد اشیا پیدا شده از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۷:۳۰ و پنجشنبه‌ها از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ است.

کد خبر 6564663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها