اظهارات یک متخصص درباره ترامپ: او دچار سندروم «غروب آفتاب» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، انتشار یک ویدیوی جدید از سوی کاخ سفید بار دیگر نگاه ها را به سمت وضعیت سلامت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سن ۸۰ سالگی جلب کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ در این ویدیو در جریان یک مراسم تلاش می کند چشمان خود را باز نگه دارد. در حالی که مقامات در این مراسم در کاخ سفید سخنرانی می کردند، ترامپ چندین بار چشمان خود را بست و روی صندلی خود خم شد و در چند لحظه نیز به نظر می رسید ناگهان از یک چرت کوتاه بیدار شده است.

در همین راستا آدام جیمز، متخصص فیزیوتراپی و مراقبت از سالمندان که پیشتر نیز با موضع گیری علیه وضعیت سلامت جسمی ترامپ جنجال برانگیز شده بود تاکید کرد: این فقط نشانه خستگی نیست، هرچند خستگی نیز در آن نقش دارد. این مغز مردی است که درون جمجمه اش در حال فرسوده شدن است.

وی اضافه کرد که رفتار ترامپ نشان دهنده علائم زوال عقل و به طور مشخص «سندروم غروب آفتاب» است. این وضعیت در برخی افراد مبتلا به زوال عقل با تشدید اختلالات شناختی و رفتاری در ساعات مشخصی از روز همراه است.

جیمز تصریح کرد که تلاش ترامپ برای بیدار ماندن در جریان یک مراسم تنها نشان دهنده خستگی نیست بلکه می تواند بیانگر اختلالات عمیق در روند خواب و بیداری وی باشد و احتمالا مغز ترامپ دیگر قادر به حفظ این روند طبیعی نیست که ناشی از آسیب احتمالی به بخش مسئول تنظیم ساعت بدن است.

وی با اشاره به دیده نشدن سفیدی چشم ترامپ در برخی تصاویر گفت که ممکن است وی از داروهایی مانند «آدرال» یا «پروویجیل» استفاده کند.

جیمز در نهایت نیز گفت: متأسفانه ترامپ با این شرایط، کدهای شلیک هسته ای را در اختیار دارد.