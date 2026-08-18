به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی صبح امروز سه‌شنبه در نشست بررسی و نظارت بر فعالیت مراکز مهر خانواده و دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار کرد: حمایت از کودکان و نوجوانان یکی از مهم‌ترین محورهای اقدامات اجتماعی و پیشگیرانه دستگاه قضایی است و در این مسیر باید از ظرفیت مراکز تخصصی و کارشناسان حوزه حمایت از اطفال بیش از گذشته استفاده شود.

وی گفت: در بازه چهار ماهه ابتدای سال مجموعاً ۹۰۰ ملاقات در مرکز مهر خانواده اهواز برگزار و در جریان همین ملاقات‌ها هشت کودک بدسرپرست از وضعیت مخاطره‌آمیز و در معرض آسیب خارج شدند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان افزود: مراکز مهر خانواده با هدف ارائه خدمات حمایتی و ایجاد زمینه مناسب برای برقراری ارتباط میان اعضای خانواده و کاهش آسیب‌های ناشی از اختلافات خانوادگی فعالیت می‌کنند. نظارت مستمر بر عملکرد این مراکز می‌تواند به افزایش کیفیت خدمات و اثربخشی اقدامات حمایتی منجر شود.

پورسلیمی تصریح کرد: از ابتدای امسال علاوه بر انجام ۹۰۰ ملاقات، ۱۳ مورد مصالحه و سازش نیز در فرآیند فعالیت مراکز مهر خانواده به ثبت رسیده است که این موضوع نشان‌دهنده نقش گفتگو، مشاوره و مداخله تخصصی در مدیریت اختلافات خانوادگی است.

وی ادامه داد: تلاش برای حل اختلافات از مسیر صلح و سازش علاوه بر کاهش تنش میان اعضای خانواده، می‌تواند از تحمیل آسیب‌های بیشتر به کودکان و نوجوانان جلوگیری کند. این آمار اهمیت اقدامات تخصصی و مداخلات به‌موقع را نشان می‌دهد. شناسایی شرایط مخاطره‌آمیز و پیگیری مستمر وضعیت کودک، می‌تواند از استمرار آسیب‌ها جلوگیری کرده و زمینه بازگشت آنان به شرایط ایمن را فراهم کند.

پورسلیمی تأکید کرد: در حوزه حمایت از کودکان اقدامات پیشگیرانه باید در کنار اقدامات قضایی و حمایتی دنبال شود. هرچه مداخلات در مراحل ابتدایی مشکلات انجام شود، امکان کنترل آسیب و جلوگیری از پیچیده‌تر شدن شرایط بیشتر خواهد بود. روند فعالیت مراکز مهر خانواده باید با جدیت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد و ظرفیت‌های موجود برای حمایت از کودکان، پیشگیری از آسیب‌های خانوادگی و حل‌وفصل اختلافات از طریق صلح و سازش بیش از گذشته به کار گرفته شود.