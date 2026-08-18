به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با همکاری دانشگاه معارف اسلامی، فراخوان مقاله همایش ملی اخلاق و روان‌شناسی را منتشر کرد.

این همایش با هدف بررسی تعامل و ارتباط میان دانش اخلاق و روان‌شناسی برگزار می‌شود و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را در یکی از محورهای اعلام‌شده به دبیرخانه ارسال کنند.

محورهای همایشمحورهای اصلی این همایش عبارت‌اند از:۱. فلسفه اخلاق و روان‌شناسی۲. اخلاق، شخصیت و تحول روانی۳. اخلاق، آسیب‌شناسی و روان‌درمانی۴. اخلاق، سلامت روانی و شادکامی۵. اخلاق و روان‌سنجی۶. اخلاق، خانواده و روان‌شناسی فرهنگی۷. اخلاق، رسانه و روان‌شناسی سیاسی۸. اخلاق و روان‌شناسی در بحران۹.

محور ویژه: ظلم، اخلاق و روان‌شناسی مقاومت

بر اساس اعلام دبیرخانه، مقالات برگزیده از امتیاز ویژه برای چاپ در مجله «اخلاق و روان‌شناسی» برخوردار خواهند بود.پژوهشگران تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ فرصت داشتند چکیده مقالات خود را ارسال کنند و مهلت ارسال مقاله کامل تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

زمان برگزاری همایش نیز دی‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.شرایط و شیوه‌نامه ارسال مقالهمطابق شیوه‌نامه همایش، مقالات ارسالی نباید پیش از این در نشریه، همایش یا مجموعه علمی دیگری منتشر شده یا هم‌زمان برای رویداد یا نشریه دیگری ارسال شده باشند و مسئولیت اصالت علمی اثر بر عهده نویسندگان است. مقالات پذیرفته‌شده نیز از نظر مشابهت متنی، انتحال علمی و رعایت اصول اخلاق پژوهش بررسی خواهند شد.

مقاله باید در قالب ۱۸ تا ۲۵ صفحه و حدود ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ واژه، در اندازه A۴ و با نرم‌افزار Microsoft Word تهیه شود. ساختار مقاله نیز شامل عنوان، مشخصات نویسندگان، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، روش پژوهش، بدنه و یافته‌های پژوهش، بحث و نتیجه‌گیری، منابع و در صورت نیاز پیوست‌ها خواهد بود.چکیده مقاله باید بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ واژه و شامل بیان روشن هدف، روش، یافته‌ها و نتایج پژوهش باشد و تعداد کلیدواژه‌ها نیز بین ۳ تا ۸ واژه تعیین شده است.همچنین ارجاع‌دهی در متن به صورت درون‌متنی انجام می‌شود و فهرست منابع پایانی باید مطابق شیوه‌نامه APA ویرایش هفتم تنظیم شود.

جداول، نمودارها، شکل‌ها و تصاویر نیز باید در محل مناسب در متن قرار گرفته و به صورت منظم شماره‌گذاری و توضیح‌گذاری شوند.راه‌های ارتباطی با دبیرخانهعلاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت و ارسال آثار و دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی moralopsych.isca.ac.ir مراجعه کنند.همچنین پست الکترونیکی دبیرخانه moralopsych@isca.ac.ir و شناسه پیام‌رسان همایش @moralopsych اعلام شده است.دبیرخانه همایش در قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اخلاق و معنویت مستقر است و شماره تلفن ۳۱۱۵۶۸۶۱ برای ارتباط با دبیرخانه در نظر گرفته شده است.