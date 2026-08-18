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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۱

تاکید فرماندار بر تسریع در بازآفرینی بافت‌های فرسوده سمنان

تاکید فرماندار بر تسریع در بازآفرینی بافت‌های فرسوده سمنان

سمنان- فرماندار سمنان با تأکید بر تسریع در اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری، تعیین‌تکلیف بافت‌های فرسوده و بناهای تاریخی و رفع موانع نوسازی محله چهارصد دستگاه را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح سه‌شنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری سمنان در محل فرمانداری، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری، اظهار کرد: رفع موانع و تعیین‌تکلیف مسائل مرتبط با بافت‌های فرسوده و بناهای تاریخی شهر، با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های بازآفرینی، افزود: مدیران شهرستانی باید با استفاده از اختیارات و ظرفیت‌های قانونی، زمینه تسریع در تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های مرتبط با بافت‌های فرسوده را فراهم کنند.

فرماندار سمنان درباره وضعیت کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان نیز گفت: تعیین‌تکلیف و تکمیل این بنای تاریخی در چارچوب وظایف دستگاه متولی پیگیری می‌شود و برای بهره‌برداری مناسب از ظرفیت این مجموعه، تصمیمات لازم اتخاذ و اقدامات اجرایی دنبال خواهد شد.

صمیمیان همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی نوسازی محله چهارصد دستگاه خبر داد و گفت: این کارگروه با حضور دستگاه‌های مرتبط، مسائل و موانع موجود در محله را بررسی و راهکارهای اجرایی برای نوسازی و ساماندهی آن ارائه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بازآفرینی شهری نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است، خاطرنشان کرد: پیگیری موضوعات این حوزه باید نتیجه‌محور باشد و تصمیمات اتخاذشده با جدیت تا مرحله اجرا دنبال شود تا زمینه بهبود شرایط سکونت و ارتقای کیفیت محیط شهری فراهم شود.

کد مطلب 6919945

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