به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح سهشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری سمنان در محل فرمانداری، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای بازآفرینی شهری، اظهار کرد: رفع موانع و تعیینتکلیف مسائل مرتبط با بافتهای فرسوده و بناهای تاریخی شهر، با هماهنگی دستگاههای مسئول و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در اجرای طرحهای بازآفرینی، افزود: مدیران شهرستانی باید با استفاده از اختیارات و ظرفیتهای قانونی، زمینه تسریع در تصمیمگیری و اجرای طرحهای مرتبط با بافتهای فرسوده را فراهم کنند.
فرماندار سمنان درباره وضعیت کاروانسرای شاهعباسی سمنان نیز گفت: تعیینتکلیف و تکمیل این بنای تاریخی در چارچوب وظایف دستگاه متولی پیگیری میشود و برای بهرهبرداری مناسب از ظرفیت این مجموعه، تصمیمات لازم اتخاذ و اقدامات اجرایی دنبال خواهد شد.
صمیمیان همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی نوسازی محله چهارصد دستگاه خبر داد و گفت: این کارگروه با حضور دستگاههای مرتبط، مسائل و موانع موجود در محله را بررسی و راهکارهای اجرایی برای نوسازی و ساماندهی آن ارائه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بازآفرینی شهری نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف است، خاطرنشان کرد: پیگیری موضوعات این حوزه باید نتیجهمحور باشد و تصمیمات اتخاذشده با جدیت تا مرحله اجرا دنبال شود تا زمینه بهبود شرایط سکونت و ارتقای کیفیت محیط شهری فراهم شود.
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