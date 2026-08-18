به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احسانالله محمدی صبح سه شنبه در آیین تکریم و معارفه مسئول امور روحانیون سپاه قدس گیلان با اشاره به جایگاه نمایندگی ولیفقیه و فلسفه حضور روحانیون در سپاه و بسیج اظهار کرد: علمای حاضر در سپاه و بسیج عمر شریف خود را در مسیر انجام وظیفه سپری میکنند و لازم است جایگاه و رسالت خود را بهدرستی بشناسند.
وی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر حضور روحانیون آگاه در سپاه افزود: امام راحل بر حضور روحانیونی برخوردار از دانش عقیدتی و سیاسی در مجموعه سپاه تأکید داشتند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با بیان اینکه نیروهای سپاه در بدو تأسیس از نظر مذهبی، معنوی و دانش عقیدتی و سیاسی در سطح بالایی قرار داشتند، تصریح کرد: با وجود این، امام خمینی (ره) بر ضرورت حضور روحانیونی با دانش عقیدتی و سیاسی در سپاه تأکید کردند.
روحانیون سپاه ادامهدهنده رسالت انبیا هستند
محمدی فلسفه وجودی روحانیون در سپاه و بسیج را تربیت و پرورش انسان دانست و گفت: رسالت روحانیون، ادامه مسیر انبیای الهی و ائمه معصومین (ع) در تربیت انسانها است و باید شرح وظایفی که امام راحل و رهبر معظم انقلاب برای روحانیت ترسیم کردهاند، در مسیر فعالیتها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: هنر امام خمینی (ره) این بود که خود مسئولیت بزرگ احیای راه انبیا را بر دوش گرفت و روحانیت را نیز به انجام این رسالت موظف کرد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان ادامه داد: روحانیون در سپاه و بسیج، چه در مجموعه صالحین و چه در نمایندگی ولیفقیه، باید انسانهایی را تربیت کنند که شایستگی پاسداری داشته و از فضایل و خوبیهای انسانی برخوردار باشند.
تربیت نیروهای مخلص و فداکار از رسالتهای روحانیون است
محمدی با بیان اینکه مسئولیت، امانتی بزرگ است، اظهار کرد: باید در این مسیر انسانهایی تربیت شوند که سربازانی مخلص و فداکار برای دین باشند و درس شجاعت، ایثار و اخلاص را از مکتب روحانیت و نمایندگی ولیفقیه بیاموزند.
وی با اشاره به تفاوت میان استاد و مربی گفت: مربی در هر ترازی که باشد، راهنمای دیگران است و باید دست پاسداران، سربازان و بسیجیان، بهویژه پاسداران، را گرفته و آنان را در مسیر رشد و تعالی هدایت کند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با بیان اینکه روحانیون مأموریت هدایت جامعه از ظلمات به سوی نور را بر عهده دارند، گفت: ما میراثدار راه انبیای الهی هستیم و باید بندگی و عبودیت را به دیگران بیاموزیم.
محمدی با تأکید بر ضرورت انتخاب افراد شایسته برای امر تربیت افزود: گلچین کردن افراد شایسته برای تربیت، موضوعی مهم است و باید در انتخاب افرادی که مسئولیت تربیت دیگران را بر عهده میگیرند، دقت لازم صورت گیرد.
وی با استناد به حدیثی از امام علی (ع) بیان کرد: کسی که میخواهد پیشنماز و پیشوای دیگران باشد، باید از خودش آغاز کند.
محمدی تأکید کرد: روحانیون تنها انتقالدهنده معلومات دینی نیستند؛ چراکه علم بهتنهایی کافی نیست و اگر با عمل همراه نباشد، میتواند به حجاب تبدیل شود. بنابراین باید پیش از زبان، با رفتار و عمل خود دیگران را هدایت کنیم.
وی با بیان اینکه خداوند کسانی را که چیزی میگویند اما به آن عمل نمیکنند، نکوهش کرده است، افزود: مأموریت روحانیون باید با دیگران متفاوت باشد و این تفاوت باید در رفتار، عمل، اخلاص و سبک زندگی آنان نمود پیدا کند.
در پایان این مراسم از تلاشهای حجتالاسلام جابر مکرم تقدیر و حجتالاسلام حاتم نصرینژاد بهعنوان مسئول امور روحانیون سپاه قدس گیلان معرفی شد.
نظر شما