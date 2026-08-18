شریف: امیدوارم از اعتبار فوتسال ایران و آسیا در داکار دفاع کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتسال دختران در المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ از اول نوامبر در سنگال آغاز می‌شود و تیم ملی فوتسال دختران ایران نیز به عنوان نماینده آسیا در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت. این مسابقات در دو سالن «مجتمع ایبا مار دیوپ» و «داکار آرنا» برگزار می‌شود و هشت تیم در بخش زنان برای کسب مدال رقابت خواهند کرد.

قرعه‌کشی این رقابت‌ها تیم ملی ایران را در گروه B در کنار ایتالیا، کامرون و کاستاریکا قرار داد. گروهی که با توجه به حضور تیم‌های صاحب‌نام چالش دشواری برای شاگردان فاطمه شریف خواهد بود.

فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال دختران ایران درباره آخرین مرحله آماده‌سازی تیم برای حضور در المپیک جوانان داکار اظهار کرد: سومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال برای حضور در رقابت‌های المپیک سنگال از امروز ۲۷ مرداد آغاز می‌شود. در اردوهای قبلی تمام کشور را رصد کردیم و این اردو با حضور ۲۰ بازیکن در واقع مکمل اردوهای قبلی است.

وی گفت: امیدواریم با حمایت بیشتر فدراسیون فوتبال اردوهای بیشتری برگزار کنیم چرا که این بازیکنان در حال حاضر در باشگاه‌ها مشغول فعالیت نیستند و نیاز داریم شرایطی فراهم شود تا آنها را هرچه بیشتر به آمادگی کامل برسانیم.

شریف افزود: امیدواریم فدراسیون شرایط برگزاری مسابقات بین‌المللی را نیز فراهم کند. در المپیک جوانان بهترین تیم‌های دنیا حضور دارند و ما در گروهی نسبتاً سخت با تیم‌های ایتالیا و کامرون همگروه هستیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال دختران ایران ادامه داد: امیدواریم در این دو ماه و حدود ۱۰ روز باقی‌مانده بهترین شرایط برای تیم رقم بخورد تا ان‌شاءالله بتوانیم از اعتبار فوتسال ایران و آسیا به خوبی دفاع کنیم.

تیم ملی فوتسال دختران ایران در مرحله گروهی به ترتیب مقابل کاستاریکا، کامرون و ایتالیا قرار می‌گیرد.

برنامه اعلام‌شده به این شرح است:

یکشنبه ۱۰ آبان

* ایران - کاستاریکا

سه‌شنبه ۱۲ آبان

*ایران - کامرون

پنج‌شنبه ۱۴ آبان

*ایران - ایتالیا