حضور نمایندگان ایران در مسابقات اسنوکر انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای معتبر آزاد اسنوکر انگلیس ۲۰۲۵ از تاریخ ۱۱ تا ۲۱ سپتامبر (۲۰ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۴) با حضور برترین بازیکنان جهان در حال برگزاری است و دو نماینده کشورمان در این مسابقات حضور دارند.
در نخستین دیدار، امیر سرخوش ملیپوش کشورمان موفق شد در مرحله اول با نتیجه ۴ بر ۲ برابر «سهیل نییر» از کانادا به پیروزی برسد و به مرحله بعد راه یابد. وی در ادامه باید روز ۱۳ سپتامبر (۲۳ شهریور) ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف «لانگ ژهاونگ» از چین برود.
دیگر نماینده کشورمان، حسین وفایی، که طبق جدول از دور سوم وارد مسابقات میشود، باید روز ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور) ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران با برنده دیدار «لوکا برسل» از بلژیک (قهرمان جهان ۲۰۲۳) و «جیمی وایت» از انگلستان روبهرو شود.
لازم به ذکر است که نیل رابرتسون مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات میباشد.
