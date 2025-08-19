جوئل کوئن فیلمبرداری فیلم جدیدش را شروع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، فیلمبرداری فیلم «جک پیک» جوئل کوئن با بازی جاش اوکانر که قرار بود تابستان امسال در اسکاتلند انجام شود، شروع شده است.
این در حالی است که اواخر سال پیش خبر رسید که این ۲ برادر میخواهند دوباره با هم کار کنند. حالا ایتن تأیید کرده که او و جوئل یک فیلمنامه برای ساخت یک پروژه ترسناک نوشتهاند و امیدوارند ساخت این فیلم را شروع کنند، حتی اگر مدتی طول بکشد.
وی در مصاحبهای جدید، اطلاعات جدیدی درباره همکاری مجدد احتمالی با جوئل داده و گفته است: شاید یک سال و نیم پیش یک فیلمنامه مشترک نوشتیم که یک فیلم ترسناک است که امیدوارم خلاصه ساخته شود. فقط هنوز روشن نیست به چه ترتیبی قرار است آن را بسازیم.
این ۲ برادر ۴۰ سال است که فیلم میسازند، اما از زمان «تصنیف باستر اسکراگز» (۲۰۱۸) دیگر فیلم مشترکی نساختند. از آن زمان، جوئل به تنهایی با «تراژدی مکبث» (۲۰۲۱) به کار خود ادامه داده است، در حالی که ایتن با همسر و تدوینگر قدیمیاش تریشیا کوک مشغول کار بوده است. این زوج در حال حاضر در میانه راهی هستند که ایتن آن را سهگانه فیلمهای درجه ۲ توصیف میکند که پس از «عروسکهای فراری» و «عزیزم، نکن!»، سومین فیلم با عنوان موقت «برو، سگهای آبی!» در راه است.
مجموعه آثار کوئنها، جایگاه آنها را در بین تحسینشدهترین فیلمسازان آمریکایی تثبیت کرده و آثار کلاسیکی مانند «فارگو»، «جایی برای پیرمردها نیست»، «لبوفسکی بزرگ»، «بارتون فینک» و «تقاطع میلر» اعتبار آنها را سبب شده است.
در نظرسنجی اخیر نیویورک تایمز برای انتخاب بزرگترین فیلمهای قرن بیست و یکم، ۴ عنوان از فیلمهای کوئنها در این فهرست ۱۰۰ فیلم برتر جای گرفته بودند که شامل «جایی برای پیرمردها نیست»، «درون لوین دیویس»، «ای برادر کجایی؟» برنده جایزه اسکار و «یک مرد جدی» میشود.
ایتن البته درباره نظرسنجی نیویورک تایمز، با به سخره گرفتن این نظرسنجی گفت: مشکل ۱۵ فیلم دیگر چه بود؟
