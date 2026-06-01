به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، «جک پیک» فیلم جدید جوئل کوئن که تولید آن نوامبر گذشته در گلاسکو پایان یافت، تاکنون یک علامت سوال بزرگ بود و فوکوس حتی به شکل رسمی وجود آن را تأیید نکرده بود، چه برسد به اینکه در رویداد سینماکان از آن یاد کند، یا حتی آن را به جشنواره کن ببرد.
این فیلم با بازی جاش اوکانر، لسلی منویل، فرانسیس مکدورمند و دیمین لوئیس ساخته شده، اما اطلاعات زیادی از داستان آن وجود ندارد و تنها از آن به عنوان یک «معمای گوتیک» یاد شده که در دهه ۱۸۸۰ اسکاتلند اتفاق میافتد.
اما حالا سرانجام کسی وجود آن را تأیید کرد و لسلی منویل بازیگر فیلم به «ددلاین» گفت «جک پیک» اواخر امسال، احتمالاً بعد از اولین نمایش در جشنوارههای پاییزی - احتمالا ونیز یا نیویورک - اکران خواهد شد.
وی گفته است: بازیگر فیلمی به کارگردانی جوئل کوئن بودم که بیصبرانه منتظر دیدنش هستم و در مسیر تهیه آن اوقات فوقالعادهای را با او و فرانسیس مکدورمند، همسرش که تهیهکننده نیز بود، گذراندم.
این فیلم اواخر سال اکران میشود. این دومین تلاش انفرادی جوئل است که پس از ساخت «تراژدی مکبث» در سال ۲۰۲۱ راهی اکران میشود. «تراژدی مکبث» از نظر بصری خیرهکننده بود، اما اقتباسی سرراست از شکسپیر به عمل آمده بود. «جک پیک» به نظر میرسد تلاشی اصیلتر باشد چون خود جوئل کوئن فیلمنامه آن را نوشته است. تلاش جوئل کاملاً در تضاد با کاری است که ایتن کوئن انجام داده و در یک سهگانه از فیلمهای درجه دو با همسرش تریشیا کوک ایدهآل خود را به نمایش گذاشته است.
فیلمبرداری «جک پیک» توسط برونو دلبونل انجام شده که متخصص شکل دادن به فضاهای رویایی در قابهای ملایم و روشن است. او با دستکاری نور و رنگ و با استفاده از کنتراست مخملی برای ارتقا دادن تصاویرش شهرت دارد. «آملی» یکی از دستاوردهای بزرگ این هنرمند است و فیلمبرداری خیرهکننده او در «درون لوین دیویس» ساخته جوئل و ایتن کوئن نیز کاملا متفاوت بود. او همچنین در تلاش انفرادی قبلی جوئل یعنی «تراژدی مکبث» نیز یک جادوی بصری خلق کرد.
برادران کوئن همیشه با هم کار کرده بودند و از زمان اولین همکاریشان در سال ۱۹۸۴ با فیلم «خون ساده»، همواره با هم همراه بودند، اما معتقدند به یک استراحت خلاقانه نیاز بود و نتیجه این شد که آخرین فیلم مشترک آنها «تصنیف باستر اسکراگز» محصول ۲۰۱۸ شد و پس از آن هر یک به راه خود رفتند.
