تصادف مرگبار وانت پراید با عابر پیاده در خیابان خلیج فارس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: حوالی ساعت ۰۷:۱۹ صبح سه شنبه یک فقره تصادف منجر به فوت در خیابان خلیج فارس نبش خیابان رهنما به وقوع پیوست.

وی در ادامه افزود: طبق بررسی کارشناسان راهنمایی و رانندگی، پس از حضور در محل حادثه مشخص شد که یک دستگاه وانت پراید به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده آقا (۷۰ ساله) که قصد تردد غیر مجاز و به صورت عرضی از این معبر را داشت برخورد می‌کند، متأسفانه شدت ضربه و جراحات وارده به حدی بوده که عابر پیاده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد.

سرهنگ شریفی در پایان یادآور شد: رانندگان، لطفاً در هنگام رانندگی همواره توجه کامل به مسیر پیش‌رو داشته باشید. حتی یک لحظه غفلت می‌تواند منجر به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر شود. تمرکز کامل بر رانندگی، به‌ویژه در مناطق پرتردد شهری، امری ضروری و حیاتی است. از سوی دیگر، عابران محترم نیز باید برای عبور از عرض خیابان‌ها تنها از مسیرهای مجاز مانند پل‌های هوایی، زیرگذرها و خطوط عابر پیاده استفاده کنند. این مسیرها امن‌ترین راه برای عبور از خیابان‌ها هستند و رعایت آن‌ها نقش مهمی در حفظ جان شما دارد.