پرستاران در «۱۱۵» نمی مانند + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نجاتیان، در یک برنامه تلویزیونی، به مشکلات پرستاران و چالشهای حرفه پرستاری در کشور، اشاره کرد و گفت: وقتی در منزل دچار عارضهای میشویم، اولین جایی که زنگ می زنیم، اورژانس ۱۱۵ است که اپراتور آن، پرستار است.
وی افزود: پرستار اپراتور اورژانس ۱۱۵، باید با تجربه ترین پرستاری باشد که میتواند به مردم خدمت بدهد.
نجاتیان ادامه داد: به دلیل اینکه حقوق و دستمزد پرستاران در بخش اپراتور ۱۱۵ کم است، بیش از دو سال آنجا نمیمانند. همچنین، اورژانس وقتی میخواهد به محل مأموریت برسد، به جای ۱۲ دقیقه ممکن است، زمان بیشتری سپری شود که دلیل آن، کمبود پرستار است.
وی افزود: در چنین شرایطی که آمبولانس دیرتر به محل مأموریت میرسد، این مردم هستند که متضرر میشوند.
نظر شما