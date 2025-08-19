حجتالاسلام فاضل حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای گسترش، ۶ رشته جدید در سطوح ۳ و ۴ حوزههای علمیه خواهران تصویب شده و این رشتهها امسال در ۱۳ رشته محل اجرا میشود.
وی افزود: این رشتهها در سطح ۳ شامل «تبلیغ کودک و نوجوان»، «خطابه و سخنوری»، «تبلیغ، رسانه و فضای مجازی» و «علمالنفس فلسفی» و سطح ۴ شامل «مطالعات اسلامی اجتماعی خانواده» و «ادبیات عرب» است.
وی بیان داشت: این رشتهها که مطابق درختواره رشتهها و گرایشها اضافه شده، امسال در تعدادی از مدارس استانهای قم، تهران و اصفهان اجرا میشود.
به گفته حجتالاسلام حسامی، ۴ رشته محل در دو مدرسه علمیه قم، ۵ رشته محل در ۴ مدرسه تهران و ۴ رشته محل در ۳ مدرسه علمیه اصفهان برای اجرای این رشتهها مجوز دریافت کردهاند.
مدیرکل امور تأسیس و توسعه واحدهای حوزوی حوزههای علمیه خواهران از تمدید ۲۲۸ رشته محل در شورای گسترش خبر داد و اظهار کرد: ۴۸ مورد افزایش رشته محل پس از تصویب در شورای گسترش در سامانه تأسیس و توسعه ثبت شده است.
